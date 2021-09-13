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    • Yaşam
    • 13.09.2021 09:48
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    • 13.09.2021 10:00
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    Adana'da 118 uyuşturucu satıcısı (torbacı) yakalandı

    Adana polisinin yaptığı operasyonlarda 94 adrese baskın yapılırken torbacı tabir edilen 118 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Aramalarda büyük miktarda bonzai, eroin, esrar, uyuşturucu hap, metamfetamin, Hint keneviri ele geçirildi. Haberin detayları...

    İHA
    Tam 118 torbacı yakalandı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 6-12 Eylül tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 94 adrese baskın yapıldı, 118 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde de 102 kilo 140 gram esrar, bin 768 uyuşturucu hap, 513 gram metamfetamin, 198 gram bonzai, 44 gram eroin, 13 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından sağlandığı değerlendirilen 4 bin 75 TL ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartı, 90'ı savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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    Haberler Yaşam Adana'da 118 uyuşturucu satıcısı (torbacı) yakalandı
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