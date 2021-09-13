Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.09.2021 09:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.09.2021 09:38
    ABONE OL

    'Aşı öldürüyor' dedi 1 hafta sonra koronavirüsten hayatını kaybetti

    Kütahya Eczacılar Odası Haysiyet Kurulu Üyesi, Eczacı Cemile Berra Tüfekçibaşı ( 69) “Koronavirüs aşısı 2 yıl sonra öldürüyor. Sakın aşı olmayın” dedikten 1 hafta sonra Koronavirüs'ten hayatını kaybetti.

    ’Aşı öldürüyor’ dedi 1 hafta sonra koronadan öldü

    Kütahya'da; uzun yıllardan beri Eczacılık yapan Cemile Berra Tüfekçibaşı'nın dramatik hikayesi konuşuluyor. Eczacı Cemile Berra Tüfekçibaşı subay eşinden boşandıktan sonra, sosyal sorumluluk hizmetlerinde ve Eczacılar Odasında aktif olarak gönüllü çalışmalara ağırlık verdi.


    Ecazı Tüfekçibaşı'nın yakın çevresine sürekli olarak, "Ben farmakolji okudum. Kesin bilgi. Kovid aşıları uygulandıktan 2 yıl sonra ölüme yol açıyor. Ben ölmek istemiyorum. Bu yüzden asla aşı olmayacağım. Sizlere de tavsiyem aşı olmayın" tavsiye ve telkinlerde bulunuyordu.



    En son arkadaş grubunda aynı tavsiyelerde bulunduktan 1 hafta sonra yapılan testin pozitif çıkması üzerine, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.



    Kütahya Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kütahya Eczacılar Odası haysiyet Kurulu Üyesi, Eczacı Cemile Berra Tüfekçibaşı'nın Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinden dolayı, meslektaşlarına başsağlığı, kendisine Allahtan rahmet diliyorum" sözlerine yer verdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Prof. Dr. Erbaş: Kurdukları kirli senaryolar tutmadı
    Haberler Güncel 'Aşı öldürüyor' dedi 1 hafta sonra koronavirüsten hayatını kaybetti
        SON DAKİKA