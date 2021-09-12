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    • 12.09.2021 09:37
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    İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

    İstanbul'da 3 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 3'ü tutuklanırken, 7'si hakkında adli işlemler devam ediyor.

    DHA
    İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar, Sarıyer ve Bayrampaşa ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

    Adreslerde yapılan aramalarda 154 gram uyuşturucu madde, 8 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 3'ü tutuklanırken, 7'si hakkında adli işlemler devam ediyor.

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