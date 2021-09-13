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    • Yaşam
    • 13.09.2021 10:17
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    • 13.09.2021 10:19
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    Eyüpsultan'da yangın paniği!

    İstanbul Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.

    AJANSLAR
    Eyüpsultan’da yangın paniği!

    Eyüpsultan'da 2 katlı müstakil evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Merkez Mahallesi Esenevler Sokak'ta 2 katlı müstakil evin ikinci katında çamaşır makinesinin elektrik tesisatında yangın çıktı.

    Yangın, kısa sürede büyüyerek evin çatı katına da sirayet etti.

    HASAR OLUŞTU
    Yangını fark eden ev sakinleri, binayı boşalttı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

    Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.

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    Haberler Yaşam Eyüpsultan'da yangın paniği!
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