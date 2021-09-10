Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.09.2021 16:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2021 16:10
    ABONE OL

    Bursa'da 850 polisle operasyon: 62 kişi tutuklandı

    Son dakika haberleri... Bursa'da 850 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 70 şüpheliden 62'si tutuklandı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

    850 polisle operasyon: 62 kişi tutuklandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül'de kent genelinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. 850 personelin katıldığı operasyonda 50 adrese şafak baskını yapıldı.

    Direnişin yaşanabileceği evlere, kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. 70 kişi gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 62'si tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Gümrük kapılarında teyakkuza geçildi
    Haberler Güncel Bursa'da 850 polisle operasyon: 62 kişi tutuklandı
        SON DAKİKA