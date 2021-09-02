Trabzon Of'ta 3 kızını öldürmüştü! İmam Emre Göktaş daha önce uyarı almış!

Trabzon'un Of ilçesinde evlerinin bir kilometre uzağındaki çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurup öldüren müezzin Emre Göktaş'ın (36), daha önceki görev yeri Rize'deki Fener Camisi'nde disiplinsiz hareketleri nedeniyle 'uyarı' aldığı ortaya çıktı.
Cami imamı ve cemaatle sürekli kavga ettiği belirtilen Göktaş'ın devam eden disiplinsiz hareketleri nedeniyle görev yerinin 2 ay önce değiştirildiği bildirildi.
Olay, salı günü saat 16.00 sıralarında Uluağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Of Müftülüğü'nde müezzin olan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp 3 kızını öldürdüğünü söyledi.