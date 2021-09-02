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    • Yaşam
    • 02.09.2021 14:04
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    • 02.09.2021 14:17
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    Çarptığı çocuğu hastaneye bırakıp kaçan taksici yakalandı

    İstanbul Sultangazi'de 9 yaşındaki bir kız çocuğuna çarptıktan sonra hastaneye bırakarak olay yerinden kaçan taksi şoförü yakalandı. Yakalanan sürücü hakkında "Taksirle Yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı.

    Çarptığı çocuğu hastaneye bırakıp kaçan taksici yakalandı

    Sultangazi'de çarptığı 9 yaşındaki Nisanur Bizan'ı hastaneye bırakıp kaçan taksi sürücüsü Ü.Ç. yakalandı. Sulltangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde sokakta arkadaşıyla birlikte oynayan Nisanur Bizan'a taksi çarptı. Sürücü, yaralı kızı ve annesi Raife Bizan'ı hastaneye götürdü. Ancak aracı park edeceğini söyleyerek kaçtı.


    Ailenin şikâyeti üzerine kaçan sürücüyü yakalamak için polis çalışma başlattı. Taksi sürücüsü Ü.Ç. (33) dün Sultangazi'de yakalandı. Ü.Ç hakkında "Taksirle Yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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