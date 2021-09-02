Çarptığı çocuğu hastaneye bırakıp kaçan taksici yakalandı

Sultangazi'de çarptığı 9 yaşındaki Nisanur Bizan'ı hastaneye bırakıp kaçan taksi sürücüsü Ü.Ç. yakalandı. Sulltangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde sokakta arkadaşıyla birlikte oynayan Nisanur Bizan'a taksi çarptı. Sürücü, yaralı kızı ve annesi Raife Bizan'ı hastaneye götürdü. Ancak aracı park edeceğini söyleyerek kaçtı.



Ailenin şikâyeti üzerine kaçan sürücüyü yakalamak için polis çalışma başlattı. Taksi sürücüsü Ü.Ç. (33) dün Sultangazi'de yakalandı. Ü.Ç hakkında "Taksirle Yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı.