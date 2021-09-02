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    • Yaşam
    • 02.09.2021 16:40
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    • 02.09.2021 16:40
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    Başak Bozan kimdir? Acı haber geldi! Kim Milyoner Olmak İster Başak Bozan kaç yaşında, nereli?

    ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye'nin heyecanla takip ettiği Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Başak Bozan'dan acı haber geldi. Yarışmada beyin tümörü olduğunu açıklayan Başak Bozan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yaşanan bu acı olay Başak Bozan'ın sevenlerini yasa boğdu. Peki, Başak Bozan kimdir? Başak Bozan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    Başak Bozan kimdir? Acı haber geldi! Kim Milyoner Olmak İster Başak Bozan kaç yaşında, nereli?

    Yakın bir süreçte Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Başak Bozan hayatını kaybetti. Beyin tümörü rahatsızlığı olan ve durumu kötüye giden Başak Bozan'ın vefat haberi sevenlerini kahretti. Peki, Başak Bozan kimdir? Başak Bozan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    ACI HABER GELDİ

    Türkiye'nin katıldığı bir televizyon programında tanıdığı, beyin tümörü rahatsızlığı olduğunu açıklayan öğretim görevlisi Başak Bozan (44), yaşamını yitirdi.

    Türkiye'nin ön seçimle seçilen ilk kadın milletvekili, 13'üncü dönem Edirne milletvekili merhume öğretmen Türkan Seçkin'in torunu, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Başak Bozan, geçen yıl katıldığı bir televizyon kanalında yayınlanan yarışmada beyin tümörü rahatsızlığı olduğunu açıkladı.

    Hastalığını ilk kez burada açıklayan Bozan, kazanacağı ödülü tedavisi için harcayacağını söyledi. Dördüncü evrede olan hastalığı nedeniyle son bir yıldır mesleğini yapamadığını belirten 16 yıllık İngilizce öğretmeni Başak Bozan, öğrencilerinden bahsederken hem duygulandı, hem de duygulandırdı.

        KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

        Durumu kötüye giden Başak Bozan, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü de Bozan için taziye mesajı yayınladı. Başak Bozan, bugün Edirne merkeze bağlı İskenderköy'de toprağa verilecek.

        Eğitim Durumu
        Lisans » 2003 Yılı mezunu
        Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili ve Eğitimi
        Ön Lisans » 2007 Yılı mezunu
        Anadolu Üniversitesi, AÖF, Halkla İlişkiler
        Lisans » Devam ediyor..
        Trakya Üniversitesi, Mütercim Tercümanlık (İngilizce) 2. Sınıf

        Akademik ve İdari Görevler
        Mühendislik Fakültesi
        İngilizce Okutmanı » 14 Eylül 2016 tarihinden bu yana devam ediyor..
        Dış İlişkiler Uygulama Ve Araştırma Merkezi
        OKUTMAN » 19 Eylül 2013 - 14 Eylül 2014 tarihleri arasında
        Mühendislik Fakültesi
        İngilizce Okutmanı » 01 Ekim 2010 - 19 Eylül 2013 tarihleri arasında
        Tıp Fakültesi
        İngilizce Okutmanı » 04 Şubat 2008 - 09 Eylül 2013 tarihleri arasında
        Havsa Meslek Yüksekokulu
        İngilizce Okutmanı » 01 Eylül 2006 - 04 Şubat 2008 tarihleri arasında

            Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / İngilizce Okutmanı
            İngilizce Okutmanı » 10 Şubat 2008 - 14 Ağustos 2012 tarihleri arasında
            Trakya Üniversitesi / Çeviri ve İstatistik Bürosu
            Çevirmen » 02 Mart 2006 - 15 Eylül 2008 tarihleri arasında
            Trakya Üniversitesi / Çeviri Ofisi
            Çevirmen » 23 Ekim 2014 - 31 Temmuz 2016 tarihleri arasında
            Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme ve Diyetetik
            İngilizce Okutmanı » 14 Eylül 2014 - 24 Ağustos 2015 tarihleri arasında
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