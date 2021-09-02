Başak Bozan kimdir? Acı haber geldi! Kim Milyoner Olmak İster Başak Bozan kaç yaşında, nereli?

Yakın bir süreçte Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Başak Bozan hayatını kaybetti. Beyin tümörü rahatsızlığı olan ve durumu kötüye giden Başak Bozan'ın vefat haberi sevenlerini kahretti. Peki, Başak Bozan kimdir? Başak Bozan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
ACI HABER GELDİ
Türkiye'nin katıldığı bir televizyon programında tanıdığı, beyin tümörü rahatsızlığı olduğunu açıklayan öğretim görevlisi Başak Bozan (44), yaşamını yitirdi.
Türkiye'nin ön seçimle seçilen ilk kadın milletvekili, 13'üncü dönem Edirne milletvekili merhume öğretmen Türkan Seçkin'in torunu, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Başak Bozan, geçen yıl katıldığı bir televizyon kanalında yayınlanan yarışmada beyin tümörü rahatsızlığı olduğunu açıkladı.
Hastalığını ilk kez burada açıklayan Bozan, kazanacağı ödülü tedavisi için harcayacağını söyledi. Dördüncü evrede olan hastalığı nedeniyle son bir yıldır mesleğini yapamadığını belirten 16 yıllık İngilizce öğretmeni Başak Bozan, öğrencilerinden bahsederken hem duygulandı, hem de duygulandırdı.