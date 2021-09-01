Trabzon Of'ta 3 kızını öldüren imam Emre Göktaş'ın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim

Trabzon'un Of ilçesinde Uluağaç mahallesinde yaşayan imam Emre Göktaş (36) 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.
EŞİ, KENDİSİNİ DARBETTİĞİ İÇİN 4 AY ÖNCE EVİ TERK ETTİ
İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darbetmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darbetti.
1 AY UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDI
Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi.