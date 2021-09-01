Trabzon Of'ta 3 kızını öldüren imam Emre Göktaş'ın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim

EŞİ, KENDİSİNİ DARBETTİĞİ İÇİN 4 AY ÖNCE EVİ TERK ETTİ

İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darbetmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darbetti.