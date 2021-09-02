Trabzon'da imamlık yapan Emre Göktaş üç kızını dere kenarında katletti! Bakın o cinayeti neden işlemiş...

Trabzon'da üç kızını katleden 36 yaşındaki Emre Göktaş'ın, cinayetleri, kendisini terk eden eşinden intikam almak için işlediği belirlendi. Trabzon'un Of ilçesine bağlı Uluağaç köyünde imam olarak görev yapan Göktaş'ın, önceki gün kızları Yaren (11), Hiranur (8) ve Elif Göktaş'ı (5) öldürdüğü olayın detayları ortaya çıktı.
İddiaya göre, Emre Göktaş'ın 12 yıllık eşi Sibel Göktaş, gördüğü şiddete dayanamayınca, 4 ay önce çocuklarını da alarak evi terk edip, Rize'deki ailesinin yanına döndü. Ancak, Emre Göktaş, 2 ay önce Rize'ye gidip eşini yine darp etti.
ÇOCUKLARIM BENDEN ÇOK SOĞUMUŞTU
SABAH'ta yer alan habere göre, Sibel Göktaş'ın şikâyeti üzerine de 1 ay uzaklaştırma cezası aldı.