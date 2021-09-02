Trabzon'da imamlık yapan Emre Göktaş üç kızını dere kenarında katletti! Bakın o cinayeti neden işlemiş...

Trabzon'da üç kızını katleden 36 yaşındaki Emre Göktaş'ın, cinayetleri, kendisini terk eden eşinden intikam almak için işlediği belirlendi. Trabzon'un Of ilçesine bağlı Uluağaç köyünde imam olarak görev yapan Göktaş'ın, önceki gün kızları Yaren (11), Hiranur (8) ve Elif Göktaş'ı (5) öldürdüğü olayın detayları ortaya çıktı.