Çalışanına tecavüz eden patrondan pes dedirten savunma: Vegas'ta olan Vegas'ta kalır! Yer: Esenyurt

"VEGAS'TA OLAN VEGAS'TA KALIR ÇOK ABARTMA"

Ertesi gün kendisine geldiğini ve olayı arkadaşına anlattığını, daha sonra ne yapacağını bilemez bir halde işe gittiğini anlatan Funda T., "Bu adam iş yerine gelip olayı normalleştirmeye çalıştı. Benim yanıma gelip "Ne oldu ya? Neden soğuksun sen?" tarzı konuştu. Çok sinirlendim onu görünce. 'Ne oldu Vegas'ta olan Vegas'ta kalır çok abartma' falan, böyle şeyler söyledi. Ben daha çok sinirlendim" dedi.

"BURASI TÜRKİYE DAVA AÇSAN DA BİR ŞEY OLMAZ"

Olayın ardından çalıştığı firmanın merkezi olan İzmir'e gittiğini belirten Funda T. "Ana firmaya gittiğimizde bu iş çözülecek sanmıştım. Ama diğer iki ortak bu adamı korudular. 'Burası Türkiye dava açsan da bir şey olmaz' dediler bana. İşten 'patron tarafından nitelikli cinsel saldırıya uğradığım için ayrılıyorum' şeklinde istifa edip çıktım. Dilekçemi de işleme almadılar, devamsızlıktan çıkış yaptılar. Ana firma şu an adamı koruyor, avukatlarıyla her şeyiyle bu adamı koruyorlar. Ben şu an onun bu olayın davaya dönüşmesini, delillerin toplanmasını ve bu adamın cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü bu adam hala aynı işine devam ediyor. Hala statüsünde, altında çalışan insanlar var. Birçok kadın teknisyen şu an oradan eğitim alıyor" diye konuştu.