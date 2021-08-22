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    Maganda can aldı

    İstanbul Esenyurt'ta mahalle arasında yapılan düğün eğlencesinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle gruplar birbirlerine silahla saldırmaya başladı. Rastgele sıkılan kurşunlardan birisi, metrelerce ötede balkonda oturan 54 yaşındaki Aysel Akkale isimli kadının başına isabet etti.

    Maganda can aldı

    İstanbul Esenyurt'ta mahalle arasında yapılan düğün eğlencesinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle gruplar birbirlerine silahla saldırmaya başladı.

    Rastgele sıkılan kurşunlardan birisi, metrelerce ötede balkonda oturan 54 yaşındaki Aysel Akkale isimli kadının başına isabet etti.

    Çatışmada Özgür Çartepe de bacağından yaralandı. Yaralılar, hemen hastaneye kaldırıldı.

    Ancak Akkale, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışanları belirlemek için kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

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