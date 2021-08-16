65 yaşındaki Emekli Astsubay Turhan Tekin, azgın sel sularına daldı! Yurtta mahsur kalan 19 kız öğrenciyi kurtardı

Makara sisyemiyle çocukları tek tek çıkardı. 10 dakika sonra da bina yıkıldı.
Makara sisyemiyle çocukları tek tek çıkardı. 10 dakika sonra da bina yıkıldı.
Babaçay'da bulunan kereste deposundaki tomrukların sel sularıyla sürüklenip, dereyi tıkamasının afete neden olduğu belirtildi. 9 kişinin öldüğü, hala 15 kişinin kayıp olduğu Babaçay'daki tomrukların, adeta füze gibi gelerek evleri de yıktığı kaydedildi.
AYANCIK'I DA YIKTI GEÇTİ!
Yine sel sularıyla sürüklenen tomrukların, Ayancık içindeki 3 köprünün de büyük hasar görmesine ve Ayancık Çayı kenarındaki Pazar yeri ve birçok işyerinin yıkılmasına neden olduğu belirtildi. Babaçay Mahallesi'nde yapılan afet konutlarında oturan Şeref Şahin, "Sanki memlekette hiç yer bulamamışlar gibi çayın içine yerleştirdiler bizi. Şimdi de geldi sel vurdu bizi" dedi.
KIZILAY BÖLGEDE: TÜRK Kızılay'ı toplam 223 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 54 araçla görev yapıyor. Üç günde 93 bin 770 sıcak yemek, 44 bin 952 kumanya, 49 bin 730 ikramlık malzeme dağıtımı gerçekleştirdi.
23 MİLYON ÖDENEK GÖNDERİLDİ: KASTAMONU, Bartın ve Sinop'a, AFAD, Aile Bakanlığı ve İller Bankası 23 milyon lira ödenek gönderdi.
GÖZALTI KARARI: KASTAMONU İnebolu Başsavcılığı, Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı. Bir müteahhid için gözaltı kararı aldı.
NEREDESİN GİZEM!
Bozkurt'ta Gizem Özgün (27), felakete çalıştığı markette yakalandı. İşyerindeki sular tahliye edildi ancak genç kız hala bulunamadı. Gizem'in 1 ay önce nişanlandığı Şahin Aygen de arama çalışmalarını endişe içinde takip ediyor.
BALÇIK DOLDU
Bozkurt'taki sel felaketinde 113 yıllık camiyi balçık kapladı. Görenler gözlerine inanamadı. İçeride metrelerce yükselen balçığı askerler temizlemeye başladı.
HELİKOPTERLE MALINI KURTARDI
Bozkurt'ta Eyüp Yavuz, Bakan Süleyman Soylu'ya yalvardı. Soylu'nun talimatıyla helikoptere alındı. Ahıra ulaşıp hayvalarını selden kurtardı.
O BAYRAK İNMEZ
Bozkurt'ta arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar, çamurun içinden Türk bayrağını çıkardı. El birliği ile yıkadı. Göksel Aksu, bayrağı öpüp astı.
GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Kastamonu Bozkurt'ta Ezine Çayı'ndaki yıkılan köprülerin yerine MSB tarafından kaydırmalı köprü tankı ve sabit köprü kuruldu. 4 metre genişliğinde olan köprü 26 metreye kadar uzayabiliyor. Azami yük taşıma kapasitesi ise 70 ton.
DEMİR ADAM
Bozkurt'ta yaşayan Enes Aksoy, çalıştığı markette suyun metrelerce yükselmesi üzerine ölümle burun buruna geldi. Demirlere tutunup kurtulduğunu söyledi: Önce balkona çıktım, sonra camı kırıp eve girdim.