65 yaşındaki Emekli Astsubay Turhan Tekin, azgın sel sularına daldı! Yurtta mahsur kalan 19 kız öğrenciyi kurtardı

KIZILAY BÖLGEDE: TÜRK Kızılay'ı toplam 223 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 54 araçla görev yapıyor. Üç günde 93 bin 770 sıcak yemek, 44 bin 952 kumanya, 49 bin 730 ikramlık malzeme dağıtımı gerçekleştirdi.

23 MİLYON ÖDENEK GÖNDERİLDİ: KASTAMONU, Bartın ve Sinop'a, AFAD, Aile Bakanlığı ve İller Bankası 23 milyon lira ödenek gönderdi.

GÖZALTI KARARI: KASTAMONU İnebolu Başsavcılığı, Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı. Bir müteahhid için gözaltı kararı aldı.