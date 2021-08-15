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MSB tankları Kastamonu'ya sevk etti! Ezine Çayı'nda seyyar köprü çalışması

Son dakika haberi... Kastamonu'da yaşanan sel felaketi sonrası yaraları sarmak için çalışmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Ezine Çayı üzerinde yıkılan köprü yerine seyyar köprü kurmak için bölgeye tanklarını gönderdi. A Haber, bölgede başlayan köprü yapım çalışmalarını görüntüledi.

15.08.2021 13:52 - Son Güncelleme: 15.08.2021 13:52
MSB tankları Kastamonu’ya sevk etti! Ezine Çayı’nda seyyar köprü çalışması

Kastamonu'daki sel felaketinin ardından devlet yaraların sarılması için hızla harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı'nın köprü yapımı için Kastamonu'ya gönderdiği tanklar bölgeye ulaştı. A Haber başlayan köprü çalışmalarını ekranlara taşıdı.

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MSB tankları Kastamonu’ya sevk etti! Ezine Çayı’nda seyyar köprü çalışması

Sel felaketinin ardından Kastamonu'da yaralar sarılıyor. Devlet harekete geçti ve Kastamonu'da köprü çalışmaları başladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın bölgeye gönderdiği tanklar A Haber ekibi tarafından görüntülendi.

MSB tankları Kastamonu’ya sevk etti! Ezine Çayı’nda seyyar köprü çalışması

A Haber muhabirleri Murat Sekban ve Ramazan Almaçayır Kastamonu'daki son gelişmeleri aktardı..

MSB tankları Kastamonu’ya sevk etti! Ezine Çayı’nda seyyar köprü çalışması

TANKLAR BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiğini bildirdi.

MSB tankları Kastamonu’ya sevk etti! Ezine Çayı’nda seyyar köprü çalışması

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiği belirtildi.

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