MSB tankları Kastamonu'ya sevk etti! Ezine Çayı'nda seyyar köprü çalışması
Son dakika haberi... Kastamonu'da yaşanan sel felaketi sonrası yaraları sarmak için çalışmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Ezine Çayı üzerinde yıkılan köprü yerine seyyar köprü kurmak için bölgeye tanklarını gönderdi. A Haber, bölgede başlayan köprü yapım çalışmalarını görüntüledi.
15.08.2021 13:52
- Son Güncelleme: 15.08.2021 13:52
Kastamonu'daki sel felaketinin ardından devlet yaraların sarılması için hızla harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı'nın köprü yapımı için Kastamonu'ya gönderdiği tanklar bölgeye ulaştı. A Haber başlayan köprü çalışmalarını ekranlara taşıdı.
Sel felaketinin ardından Kastamonu'da yaralar sarılıyor. Devlet harekete geçti ve Kastamonu'da köprü çalışmaları başladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın bölgeye gönderdiği tanklar A Haber ekibi tarafından görüntülendi.
TANKLAR BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiğini bildirdi.