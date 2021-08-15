Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'dan HES iddialarına tepki: Ya bilgisizlikten ya da art niyettendir

Doktor, Ben Yıldız Teknik Üniverstesi'nde 20 sene hidrolik, hidroloji, su yapıları ve hidro-elektrik tesisisler dersi verdim. Hidro-Elektrik Tesisler(HES) iki çeşit. Reservuarlı ve Kanallı tip. Buradakiler kanallı tip. Su biriktirmezler. Bunu kabul et, doğru bilgi."

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YAĞIŞIN ŞİDDETİNİ VE SÜRESINI ARTIRABİLİR"

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "iklim değişikliği ile sel arasındaki ilişki"yi şöyle anlattı:



"İklim değişikliği yağışın şiddetini ve süresini artırabilir. Normalde yağmur yeryüzüne düştüğünde önce toprak suyu emerek doyar infiltrasyon olur sonra akışa geçer. Dolayısıyla havzadan çaya suyun gelmesi gecikir.

Ancak, iklim değişikliğine bağlı şiddeti ve süresi artan yağış betona yağan yağmur gibi olur. Toprağın ememediği su, hızlı akışa geçer ve sele dönüşür. Yağış eşittir=akış =sel olur. Böyle gelen sel bir dere yatağındaki yerleşim yerinin içinden geçiyorsa sel felaketi olur."