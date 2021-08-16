Son dakika: 20'lik diş hayatını kararttı! Akademisyen kadın dişçiye gitti sağ tarafı felç oldu

Son dakika haberi... İstanbul'da 20'lik dişi çıkan ve çektirmek için doktora giden akademisyen Burcu Demirkundak'ın hayatı karardı. Anestezi sırasında yanlış ilaç kullanılmasından dolayı sağ tarafı felç kalan talihsiz kadın, diş hekimi Burçak Usanmaz'dan şikayetçi oldu.
SABAH'ta yer alan habere göre, İstanbul'da bir üniversitede araştırma görevlisi Burcu Demirkundak (33) 2 Temmuz'da Sarıyer Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne giderek ağrıyan 20'lik dişine müdahale edilmesini istedi.
Diş hekimi Burçak Usanmaz tarafından çekim işlemi yapılmadan önce anestezi işlemi uygulandı. Canının çok acıdığını söyleyen Demirkundak'ın kapıda dişinin uyuşmasını beklerken sağ kulağında şiddetli ağrı oluştu. Diş çekim işlemi yapılamadı.