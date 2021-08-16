Son dakika: 20'lik diş hayatını kararttı! Akademisyen kadın dişçiye gitti sağ tarafı felç oldu

İŞ HAYATIM OLUMSUZ ETKİLENDİ

Yaşadıkları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan kadın, "Halen sağ taraf saç derisi, sağ taraf yüz kısmı, sağ taraf dişlerim ve damağım uyuşukluk var. Kulak çevremde hassasiyet mevcut. Kontrollerim devam etmekte. Olay nedeniyle sağlığım bozuldu. İş hayatım, fiziksel sağlığım, gündelik yaşamım ve psikolojim olumsuz bir şekilde etkilendi. Meydana gelen olay nedeniyle Usanmaz ve yaşanan olayda kusuru bulunan başkaca tespit edilecek teknisyenler ve çalışanlardan davacı ve şikâyetçiyim" dedi.