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    • 06.08.2021 22:23
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    Son dakika: Ümitcan Uygun'un abisi Erol Uygun gözaltına alındı!

    Son dakika haberleri... Esra Hankulu’nun ölü bulunmasının ardından Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası sosyal medyadan devleti kötüleyen paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun da gözaltına alındı. Ümitcan Uygun hakkında kasten öldürme suçundan tutuklanmak üzere, diğer şüpheliler F.G ve D. C. suç delillerini gizlemek suçundan adli kontrol talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

    Ümitcan Uygun’un abisi gözaltına alındı!

    Esra Hankulu'nun ölü bulunmasının ardından Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası sosyal medyadan devleti kötüleyen paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun da gözaltına alındı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

    "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir."

    İşte Erol Uygun'un kardeşi Ümitcan'ın hesabından yaptığı bazı paylaşımlar:

    ÜMİTCAN UYGUN GÖZALTINA ALINDI
    Geçen günlerde Ankara'da meydana gelen olayda, Esra Hankulu evinde ölü olarak bulundu. Yaşanan gelişmenin ardından genç kızın geceyi beraber geçirdiği Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun gözaltına alındı.

    "EVDEN ÇIKTĞIM SIRADA BİR ŞEY FARK ETMEDİM"
    Uygun emniyetteki ifadesinde Hankulu'nun ağzından kan geldiğini öğrendiğinde sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine yeniden gitmediği ve 'beni karıştırmayın' dediği ortaya çıktı. Akşam saatlerinde iş yerinin yakınında gözaltına alınan Uygun, Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada bir şey fark etmedim. Esra'nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur" dedi.

        "BİRLİKTELİKLERİ CEZAEVİNE GİRMEDEN ÖNCE BAŞLADI"
        Gözaltına alınan Furkan D. Esra Hankulu'yu kız arkadaşı Dilan C. aracılığıyla tanıdığını, birlikteliklerinin Uygun'un cezaevine girmeden önce başladığını söyledi. Furkan D., "Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun'un birliktelikleri cezaevine girmeden önce başladı. Cezaevindeyken de mektuplaşıyorlardı" dedi.

        ÜMİTCAN UYGUN'UN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAK İÇİN PASTA ALMIŞ
        Furkan D. ifadesinin devamında olay günü alkol aldıklarını belirtti ve "Daha sonra Esra Hankulu Ümitcan'ın doğum gününü cezaevinde olduğu için kutlayamadığını bu nedenle pasta aldığını söyledi. Esra Ümitcan'a mesaj attı o geldiğinde çorbacıya gittik daha sonra Esra'nın evine geçtik. Eve gittiğimizde Esra çay demledi, pastayı kestik" şeklinde konuştu.

        BABAMIN MEZARINA GİDECEĞİM DEDİ
        Esra'nın birden ağlamaya başladığını aktaran Furkan D., "Babamın mezarına gideceğim dedi, bu saatte gidilmez dedik. Sonra bir anda kitlendi ve düştü. Ümit, Dilan ve ben Esra'yı banyoya götürdük ayılması için soğuk su tuttuk kendine geldi" dedi.

            "BENİ KARIŞTIRMAYIN"
            Furkan G., uyumak için kanepeye uzandıklarını ardından Ümitcan Uygun'un Esra'yı kucağına alarak başka bir odaya götürdüğünü söyledi. Furkan G., "Sabah Ümit'in evden çıktığını duydum. Dilan tuvalete gitmek için kalktığında 'Esra'ya bak mosmor olmuş' dedi. Ben de hemen odaya gittim vücudunda morartılar vardı. Göğsünü, boynunu kontrol ettiğimde nefes almadığını fark ettim. Sağlık ekiplerine haber verdik. Ümit'i arayarak, 'Kardeş kız mosmor olmuş gel yardımcı ol' dedim. O da 'Polisi ambulansı arayın beni ama beni karıştırmayın' dedi" diye konuştu.

            ÜMİTCAN UYGUN'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
            Emniyette ifade veren Ümitcan Uygun, "Esra'ya ayran içirdik ve kusmaya başladı. Kustuktan sonra Esra'yı salonda bulunan çekyata ıslak bir şekilde yatırdık. Ben ve Esra bir kanepede Dilan ve Furkan ise diğer kanepede yaklaşık bir saat uzandıktan sonra yatak odasına tekrar geçtik. Ben Esra'nın ıslak olmasından dolayı üzerini çıkardım ve uzun askılı boydan bir elbise giydirdim. Yatağa uzandıktan sonra da 'biraz uyuyayım da kendime geleyim' dedi. Bu esnada Esra'nın titremesi hafif şekilde devam ediyordu. Esra yaklaşık 10-15 dakika sonra uyudu. Bende yatağın sağ tarafına geçerek oturdum ve telefon ile oynamaya başladım. Saat 07.30 sıralarında bende uyuya kalmışım. Saat 10.15 sıralarında soy ismini bilmediğim avukatım Zehra beni arayarak 'adliyede seni bekliyorum, ifaden var' dedi, bende 'uyuya kalmışım abla hemen geliyorum' dedim ve telefonu kapattım. Benim telefonum çaldığında telefonun sesine Esra'da uyandı ve lavaboya gitti. Lavabodan geldiğinde ben üzerimi giyiniyordum. Esra tekrar yatağa uzandı 'bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş" dedi. Ben de 'taksi çağır ben ifadeye gideceğim' dedim. Esra da benim telefonumdan taksi durağını arayarak taksi istedi. Yaklaşık 2-3 dakika sonra taksi geldi" dedi.

            TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
            Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun hakkında kasten öldürme suçundan tutuklanmak üzere, diğer şüpheliler F.G ve D. C. suç delillerini gizlemek suçundan adli kontrol talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
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            Haberler Yaşam Son dakika: Ümitcan Uygun'un abisi Erol Uygun gözaltına alındı!
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