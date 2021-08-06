Son dakika: Ümitcan Uygun'un abisi Erol Uygun gözaltına alındı!

Esra Hankulu'nun ölü bulunmasının ardından Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası sosyal medyadan devleti kötüleyen paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun da gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:
"Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir."
İşte Erol Uygun'un kardeşi Ümitcan'ın hesabından yaptığı bazı paylaşımlar:
ÜMİTCAN UYGUN GÖZALTINA ALINDI
Geçen günlerde Ankara'da meydana gelen olayda, Esra Hankulu evinde ölü olarak bulundu. Yaşanan gelişmenin ardından genç kızın geceyi beraber geçirdiği Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun gözaltına alındı.
"EVDEN ÇIKTĞIM SIRADA BİR ŞEY FARK ETMEDİM"
Uygun emniyetteki ifadesinde Hankulu'nun ağzından kan geldiğini öğrendiğinde sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine yeniden gitmediği ve 'beni karıştırmayın' dediği ortaya çıktı. Akşam saatlerinde iş yerinin yakınında gözaltına alınan Uygun, Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada bir şey fark etmedim. Esra'nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur" dedi.