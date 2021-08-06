Son dakika: Ümitcan Uygun'un abisi Erol Uygun gözaltına alındı!

"BENİ KARIŞTIRMAYIN"

Furkan G., uyumak için kanepeye uzandıklarını ardından Ümitcan Uygun'un Esra'yı kucağına alarak başka bir odaya götürdüğünü söyledi. Furkan G., "Sabah Ümit'in evden çıktığını duydum. Dilan tuvalete gitmek için kalktığında 'Esra'ya bak mosmor olmuş' dedi. Ben de hemen odaya gittim vücudunda morartılar vardı. Göğsünü, boynunu kontrol ettiğimde nefes almadığını fark ettim. Sağlık ekiplerine haber verdik. Ümit'i arayarak, 'Kardeş kız mosmor olmuş gel yardımcı ol' dedim. O da 'Polisi ambulansı arayın beni ama beni karıştırmayın' dedi" diye konuştu.

ÜMİTCAN UYGUN'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyette ifade veren Ümitcan Uygun, "Esra'ya ayran içirdik ve kusmaya başladı. Kustuktan sonra Esra'yı salonda bulunan çekyata ıslak bir şekilde yatırdık. Ben ve Esra bir kanepede Dilan ve Furkan ise diğer kanepede yaklaşık bir saat uzandıktan sonra yatak odasına tekrar geçtik. Ben Esra'nın ıslak olmasından dolayı üzerini çıkardım ve uzun askılı boydan bir elbise giydirdim. Yatağa uzandıktan sonra da 'biraz uyuyayım da kendime geleyim' dedi. Bu esnada Esra'nın titremesi hafif şekilde devam ediyordu. Esra yaklaşık 10-15 dakika sonra uyudu. Bende yatağın sağ tarafına geçerek oturdum ve telefon ile oynamaya başladım. Saat 07.30 sıralarında bende uyuya kalmışım. Saat 10.15 sıralarında soy ismini bilmediğim avukatım Zehra beni arayarak 'adliyede seni bekliyorum, ifaden var' dedi, bende 'uyuya kalmışım abla hemen geliyorum' dedim ve telefonu kapattım. Benim telefonum çaldığında telefonun sesine Esra'da uyandı ve lavaboya gitti. Lavabodan geldiğinde ben üzerimi giyiniyordum. Esra tekrar yatağa uzandı 'bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş" dedi. Ben de 'taksi çağır ben ifadeye gideceğim' dedim. Esra da benim telefonumdan taksi durağını arayarak taksi istedi. Yaklaşık 2-3 dakika sonra taksi geldi" dedi.