Esra Hankulu’nun ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı
Son dakika haberi... Ankara'da Esra Hankulu'nun ölü bulunmasının ardından geceyi beraber geçiren Furkan G., Dilan C ve Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Ümitcan Uygun, emniyetteki ifadesinde Esra Hankulu'nun ağzından kan geldiğini öğrendiğinde sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine yeniden gitmediği ve 'beni karıştırmayın' dediği ortaya çıktı. İşte son dakika haberine ilişkin çarpıcı detaylar.
Esra Hankulu'nun ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un, ifadesinde Hankulu'nun ağzından kan geldiği haberini alınca arkadaşlarının sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine tekrar gitmediği ve 'beni karıştırmayın' dediği ortaya çıktı.
Ankara'da Esra Hankulu'nun ölü bulunmasının ardından geceyi beraber geçiren Furkan G., Dilan C ve Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Sabah'ın haberine göre Uygun emniyetteki ifadesinde Hankulu'nun ağzından kan geldiğini öğrendiğinde sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine yeniden gitmediği ve 'beni karıştırmayın' dediği ortaya çıktı.
ÜMİT'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Gözaltına alınan Furkan D. Esra Hankulu'yu kız arkadaşı Dilan C. aracılığıyla tanıdığını, birlikteliklerinin Uygun'un cezaevine girmeden önce başladığını söyledi.
Furkan D., "Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun'un birliktelikleri cezaevine girmeden önce başladı. Cezaevindeyken de mektuplaşıyorlardı.