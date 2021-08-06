Esra Hankulu’nun ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun’un ilk ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da Esra Hankulu'nun ölü bulunmasının ardından geceyi beraber geçiren Furkan G., Dilan C ve Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Sabah'ın haberine göre Uygun emniyetteki ifadesinde Hankulu'nun ağzından kan geldiğini öğrendiğinde sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine yeniden gitmediği ve 'beni karıştırmayın' dediği ortaya çıktı.