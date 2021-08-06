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Esra Hankulu’nun ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi... Ankara'da Esra Hankulu'nun ölü bulunmasının ardından geceyi beraber geçiren Furkan G., Dilan C ve Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Ümitcan Uygun, emniyetteki ifadesinde Esra Hankulu'nun ağzından kan geldiğini öğrendiğinde sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine yeniden gitmediği ve 'beni karıştırmayın' dediği ortaya çıktı. İşte son dakika haberine ilişkin çarpıcı detaylar.

06.08.2021 14:25 - Son Güncelleme: 06.08.2021 14:28
Esra Hankulu’nun ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun’un ilk ifadesi ortaya çıktı

Esra Hankulu'nun ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un, ifadesinde Hankulu'nun ağzından kan geldiği haberini alınca arkadaşlarının sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine tekrar gitmediği ve 'beni karıştırmayın' dediği ortaya çıktı.

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Esra Hankulu’nun ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun’un ilk ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da Esra Hankulu'nun ölü bulunmasının ardından geceyi beraber geçiren Furkan G., Dilan C ve Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Sabah'ın haberine göre Uygun emniyetteki ifadesinde Hankulu'nun ağzından kan geldiğini öğrendiğinde sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine yeniden gitmediği ve 'beni karıştırmayın' dediği ortaya çıktı.

Esra Hankulu’nun ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun’un ilk ifadesi ortaya çıktı

Akşam saatlerinde iş yerinin yakınında gözaltına alınan Uygun, Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada bişey fark etmedim. Esra'nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur" dedi.

Esra Hankulu’nun ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun’un ilk ifadesi ortaya çıktı

ÜMİT'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Gözaltına alınan Furkan D. Esra Hankulu'yu kız arkadaşı Dilan C. aracılığıyla tanıdığını, birlikteliklerinin Uygun'un cezaevine girmeden önce başladığını söyledi.

Esra Hankulu’nun ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun’un ilk ifadesi ortaya çıktı

Furkan D., "Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun'un birliktelikleri cezaevine girmeden önce başladı. Cezaevindeyken de mektuplaşıyorlardı.