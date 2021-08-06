Vahşet! Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın gözaltına alındı!

'KÖPEKLERİN ÇIĞLIK SESİ GELİYORDU'

Binada oturan Fatoş Dalmaz (26), komşusu Meral T.'nin evinden sürekli köpek sesleri geldiğini belirterek, "Köpeklere vuruyordu, köpeklerden çığlık sesi geliyordu. Duyarak şahit oldum. Biz koku alıyorduk; ama köpekleri öldürdüğüne dair hiçbir şey hissetmemiştik. Koku üzerine ihbar gidiyor. İhbar üzerine de gelip baktılar. 10 köpek ölü bulundu. Kendisi evde yoktu. Evine girildiğinde ise 7 köpek dolapların içerisine kitlenmiş şekilde çıkarıldı. Hiçbir şekilde diyaloğumuz yoktu. Sadece ben üstte oturduğum için bahçeye baktığımda insanlara sataştığını görüyordum. Battaniyeler seriliyordu. 'Neden serili' diye merak ediyordum. Acaba köpeklerin altına serdiği battaniye mi diye düşündük. Şu an anladım ki o battaniyeleri seriyor; köpekleri döverken kimse görmesin diye. O alanı kapatıp öldürdüğü köpekleri gömüyor. Barınaklardan köpekleri çaldığını duydum. Buraya getiriyor. O kadın bırakılırsa bu devam edecek" dedi.