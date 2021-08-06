SON DAKİKA: Esra Hankulu ölü bulundu Ümitcan Uygun yeniden gözaltında! Ağabeyi tehditler savurdu
Son dakika haberleri... Daha önce Müge Anlı'da işlenen Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'la aynı evde kalan Esra Hankulu ölü bulundu. Uygun, bu ölümle ilgili gözaltına alındı. Ağabeyi ise Instagram'dan tehditler savurdu. İşte Ümitcan Uygun'la ilgili son dakika gelişmeleri...
Müge Anlı'da gündeme gelen Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması olayının baş şüphelisi olarak bilinen Ümitcan Uygun'un adı yine bir kadının ölüymüyle gündeme geldi.
Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli genç kadın ölü bulundu. Esra Hankulu'nun ağzından kan gelmiş halde bulunduğu, vücudunda ise herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtildi. Uygun ve diğer iki arkadaşı gözaltına alındı. İşte ayrıntılar...
Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu(25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı.
Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.
Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.