Son dakika: Antalya'da 5 gündür aranan Samet Işıtan'dan acı haber! Cesedi bulundu

Gelen son dakika haberine göre, Antalya'da ailesinin kendisinden haber alınamaması üzerine polise haber verdiği ve 5 gündür aranan Samet Işıtan'dan acı haber geldi.

Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi'ne tatil için gelen Işıtan'dan haber alamayan ailesi, 3 Ağustos'ta İlçe Jandarma Komutanlığına giderek kayıp başvurusunda bulundu.