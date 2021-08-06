Son dakika: Antalya'da 5 gündür aranan Samet Işıtan'dan acı haber! Cesedi bulundu

Gelen son dakika haberine göre, Antalya'da ailesinin kendisinden haber alınamaması üzerine polise haber verdiği ve 5 gündür aranan Samet Işıtan'dan acı haber geldi.
Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi'ne tatil için gelen Işıtan'dan haber alamayan ailesi, 3 Ağustos'ta İlçe Jandarma Komutanlığına giderek kayıp başvurusunda bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından dağlık arazide yapılan aramada, gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu.
Dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada düştüğü tahmin edilen Işıtan'ın cenazesi, JAK ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.