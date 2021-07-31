Konya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği katliama ait o görüntüler ortaya çıktı! İşte katilin fotoğrafı

Son dakika haberi... Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısının 33 yaşındaki Mehmet Altun olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısının daha önce komşular arasında yaşanan kavgada tutuklanan Ayşe Keleş'in erkek kardeşi olduğu, eniştesi Lütfi Keleş'in halen kavgadan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
Vahşet anı cinayet işlendiği evin bahçesindeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Sabah'ın ulaştığı o görüntülerde katil zanlısının poşetten silahı çıkardıktan sonra üzerine gelen aile üyelerine ateş ettiği görüldü. Kimliği tespit edilen zanlının yakalanması için polisin geniş çaplı araştırmaları sürerken, zanlının 2018 yılında başına silah dayayıp, eşine fotoğraf gönderdiği aynı zamanda da psikolojik tedavi gördüğü, uzun süredir işsiz olduğu belirtildi.
KATLİAMIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Katil zanlısının olay günü araç kiraladığı, daha sonra olay yerine geldiği, bahçeye girdikten sonra tüm aile bireyleri ile konuştuğu, bu sırada yanındaki poşetten tabancasını çıkartmasını üzerine aile üyelerinin üzerine gelmesiyle, tabancasını peş peşe ateşlediği, daha sonra da aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı evin bahçesindeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
KATİL TESPİT EDİLDİ HER YERDE ARANIYOR
Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu şüphelinin kaçtığı araç ve yakıt aldığı noktalar tespit edildi. Kiralık araçla kaçan katil zanlısının Konya Seydişehir ilçesine hareket ettiğinin görülmesi üzerine Özel Harekat ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi. Zanlının kiraladığı aracı bir noktaya bırakıp kaçtığı, kokuya duyarlı köpeklerin de bulunduğu, ekiplerin zanlıyı yakalamak için geniş çaplı aralıksız çalışması sürüyor.