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    • Yaşam
    • 31.07.2021 15:52
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    • 31.07.2021 16:00
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    Konya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği katliama ait o görüntüler ortaya çıktı! İşte katilin fotoğrafı

    Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya dair çarpıcı detaylar ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Olayın husumetli iki aile arasında gerçekleştiğinin açıklanmasının ardından bir gelişme daha yaşandı. Cinayet işlendiği evin bahçesindeki güvenlik kameraları vahşet anını anbean görüntüledi.

    Konya'daki katliamın görüntüsü ortaya çıktı

    Son dakika haberi... Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısının 33 yaşındaki Mehmet Altun olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısının daha önce komşular arasında yaşanan kavgada tutuklanan Ayşe Keleş'in erkek kardeşi olduğu, eniştesi Lütfi Keleş'in halen kavgadan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenildi.



    Vahşet anı cinayet işlendiği evin bahçesindeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Sabah'ın ulaştığı o görüntülerde katil zanlısının poşetten silahı çıkardıktan sonra üzerine gelen aile üyelerine ateş ettiği görüldü. Kimliği tespit edilen zanlının yakalanması için polisin geniş çaplı araştırmaları sürerken, zanlının 2018 yılında başına silah dayayıp, eşine fotoğraf gönderdiği aynı zamanda da psikolojik tedavi gördüğü, uzun süredir işsiz olduğu belirtildi.

    KATLİAMIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Katil zanlısının olay günü araç kiraladığı, daha sonra olay yerine geldiği, bahçeye girdikten sonra tüm aile bireyleri ile konuştuğu, bu sırada yanındaki poşetten tabancasını çıkartmasını üzerine aile üyelerinin üzerine gelmesiyle, tabancasını peş peşe ateşlediği, daha sonra da aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı evin bahçesindeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

    KATİL TESPİT EDİLDİ HER YERDE ARANIYOR
    Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu şüphelinin kaçtığı araç ve yakıt aldığı noktalar tespit edildi. Kiralık araçla kaçan katil zanlısının Konya Seydişehir ilçesine hareket ettiğinin görülmesi üzerine Özel Harekat ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi. Zanlının kiraladığı aracı bir noktaya bırakıp kaçtığı, kokuya duyarlı köpeklerin de bulunduğu, ekiplerin zanlıyı yakalamak için geniş çaplı aralıksız çalışması sürüyor.

        PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ
        Katil zanlısının daha önce psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle hastanede ilaç tedavisi gördüğü eşine, başına silah dayalı olan fotoğraflarını da attığı öğrenildi. Ayrıca katil zanlısının uzun süredir işsiz olduğu belirlendi.

        ABLASI 20 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ
        Öte yandan katil zanlısının daha önceki kavgada tutuklanan Ayşe Keleş'in 20 gün önce cezaevinden çıktığı, eniştesi Lütfi Keleş'in bu kavga nedeniyle tutukluluğunun devam ettiği öğrenildi.

        BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
        Cumhuriyet Başsavcısı vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, ölenlerin otopsi işlemlerinin yapılıp, cenazelerinin ailelerine teslim edildiği belirtildi. İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

        "Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği saptanmıştır. Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir. 22.05.2021 tarihinde de iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir. Dün meydana gelen hadisenin faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12.05.2021 ve 22.05.2021 tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır."

            10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
            Olayla ilgili 10 kişinin de gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup, adli işlemler devam etmektedir. Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vahim olay tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Öte yandan provokatif paylaşımlarda bulunarak olayı kasten çarpıtan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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            Haberler Yaşam Konya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği katliama ait o görüntüler ortaya çıktı! İşte katilin fotoğrafı