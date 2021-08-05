Hatay'da yangınlara müdahale eden komandolar marş söyleyerek kışlaya döndü!

Türkiye'de yangınlarla mücadeleye Mehmehçik de destek veriyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki yangına müdahale eden komandolar alevlerin söndürülmesinin ardından marşlar eşliğinde kışlaya döndü.

Milli Savunma Bakanlığı komandoların marş eşliğinde kışlaya döndüğü anları sosyal medyadan paylaştı.

KOMANDOLARDAN MARŞ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki yangına müdahale eden 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızın Komandoları, yangının kontrol altına alınması ve söndürme çalışmalarının tamamlanması üzerine marşlar söyleyerek kışlaya döndü." ifadelerine yer verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN