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    • 06.08.2021 00:01
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    Hatay'da yangınlara müdahale eden komandolar marş söyleyerek kışlaya döndü!

    Son dakika haberleri... Türkiye'de yangınlarla mücadeleye Mehmehçik de destek veriyor. Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki yangına müdahale eden komandolar alevlerin söndürülmesinin ardından marşlar eşliğinde kışlaya döndü. Milli Savunma Bakanlığı o anları paylaştı.

    takvim.com.tr
    Önce yangına müdahale sonra marş!

    Türkiye'de yangınlarla mücadeleye Mehmehçik de destek veriyor.

    Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki yangına müdahale eden komandolar alevlerin söndürülmesinin ardından marşlar eşliğinde kışlaya döndü.

    Milli Savunma Bakanlığı komandoların marş eşliğinde kışlaya döndüğü anları sosyal medyadan paylaştı.

    KOMANDOLARDAN MARŞ
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki yangına müdahale eden 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızın Komandoları, yangının kontrol altına alınması ve söndürme çalışmalarının tamamlanması üzerine marşlar söyleyerek kışlaya döndü." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Yaşam Hatay'da yangınlara müdahale eden komandolar marş söyleyerek kışlaya döndü!