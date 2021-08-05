5 TL'yi görenin ağzı bir karış açık kalabilir! Böylesini duyan yok! Meğer paranın sağ ön kısmında... Hayatımızı sürdürebilmemiz için en önemli araçlardan birisi de para. Hatalı basım paralar son dönemde büyük ilgi topluyor. Devletlerin merkez bankalarında basılan bazı banknotlarda çeşitli basım hataları olabiliyor. Bu paralar koleksiyonerler tarafından yakından takip ediliyor. İlgisi olanlar için bu paralara denk gelen vatandaşlar ise paraları satışa sunuyor. Hatalı basım banknotlar yoğun ilgi görürken koleksiyonerler bu paraları almak istiyor. İnternette yayınlanan bu tarz haberleri gören vatandaşlar ise cüzdanlarındaki paralarda herhangi bir hata olup olmadığını kontrol ediyor.

5 LİRAYA 50 BİN LİRA İSTİYOR

Sezgin Yılmaz, bir markette alışveriş yaptıktan sonra aldığı 5 liranın hatalı basıldığını fark etti. 5 TL'nin sağ üst köşesinde '5'in yarısının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Yılmaz, banknotu Merkez Bankası'na götürdü. Paranın hatalı basım olduğunu öğrenen Sezgin Yılmaz, 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı.