Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.08.2021 21:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.08.2021 21:53
    ABONE OL

    5 TL'yi görenin ağzı bir karış açık kalabilir! Böylesini duyan yok! Meğer paranın sağ ön kısmında...

    Geçtiğimiz yıl pek çok haber sitesi hatalı basım paralarla ilgili yaşanan gelişmeleri okuyucularına aktardı. 5-10-20-50-100 ve 200 TL'lik banknotların sağ köşesinde yer alan basım hatası dikkat çekerken paraları koleksiyoncular için 30, 40, 50, 100 bin liraya kadar satışa sunan vatandaşlar oldu. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir tane az sıfır yazdığını gören vatandaşlar bu hatalı basım paraları internet üzerinden satıyor. Aynı zamanda çoğu kişi de paraların sahte olduğunu düşünerek bankaya gidiyor. Paranın sahte olmadığı gerçeği bankaya götürünce ortaya çıkıyor. Bankada yapılan incelemelerin ardından paranın hatalı basıldığı tespit edildi.

    DHA
    Hatalı basım parayı satışa çıkardı!

    5 TL'yi görenin ağzı bir karış açık kalabilir! Böylesini duyan yok! Meğer paranın sağ ön kısmında... Hayatımızı sürdürebilmemiz için en önemli araçlardan birisi de para. Hatalı basım paralar son dönemde büyük ilgi topluyor. Devletlerin merkez bankalarında basılan bazı banknotlarda çeşitli basım hataları olabiliyor. Bu paralar koleksiyonerler tarafından yakından takip ediliyor. İlgisi olanlar için bu paralara denk gelen vatandaşlar ise paraları satışa sunuyor. Hatalı basım banknotlar yoğun ilgi görürken koleksiyonerler bu paraları almak istiyor. İnternette yayınlanan bu tarz haberleri gören vatandaşlar ise cüzdanlarındaki paralarda herhangi bir hata olup olmadığını kontrol ediyor.

    5 LİRAYA 50 BİN LİRA İSTİYOR

    Sezgin Yılmaz, bir markette alışveriş yaptıktan sonra aldığı 5 liranın hatalı basıldığını fark etti. 5 TL'nin sağ üst köşesinde '5'in yarısının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Yılmaz, banknotu Merkez Bankası'na götürdü. Paranın hatalı basım olduğunu öğrenen Sezgin Yılmaz, 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı.

    "İHTİYACIM OLDUĞUNDAN SATIYORUM"

    Daha önce kuaförlük yaptığını, ancak şu an çalışmadığını ifade eden Yılmaz, "Alışveriş yaparken ben basım hatası olan paraya denk geldim. Merkez Bankası'na gittim. Basım hatası olan parayı koleksiyonculara götürmemi istediler. Benim de maddi durumum iyi değil. Koleksiyonculardan bana ulaşmalarını istiyorum. Bendeki hatalı basımı yapılan 5 liranın piyasa değeri 70-80 bin diyorlar. Benim şu an acil ihtiyacım olduğundan ben bu parayı 50 bin TL'ye satmak istiyorum. İlgilenen olursa lütfen bana ulaşsınlar" dedi.

    200 LİRALIK BANKNOTU 55 BİN LİRADAN SATIYOR

    Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Hüseyin Güzel, hatalı basım 200 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 55 bin liradan satışa çıkardı.

        İlçede süt ve süt ürünleri satışı yapan Hüseyin Güzel, kasadaki paraları düzenlerken 200 TL'lik banknotun, diğer paralardan farklı olduğunu gördü. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '200' yazması gereken yerde iki sıfırın eksik olduğunu gören Güzel, önce paranın sahte olduğunu düşündü. Ardından bankaya giden ve banknotun gerçek olduğunu teyit ettiren Güzel, paranın hatalı basıldığı öğrenince 200 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 55 bin liradan satışa çıkardı.

        "50 BİN LİRAYA BANKNOTU VERİRİM"

        Hasan Kuvat (51), arabasına binen müşterilerden biri 50 TL'lik banknot verdi. Parayı diğer paraların arasına koyan Kuvat, alış veriş yapmak için cebindeki paraları çıkardığında 50 liralık banknotun sağ üst köşesinde yer alan '0' rakamının olmadığını fark etti.

        Önce paranın sahte olduğunu düşünen ancak sonra bankaya inceleten Kuvat hatalı basım olduğunu öğrendi. Son dönemlerde artan hatalı basım paraya ilgi duyulduğunu internetten yaptığı araştırmada öğrenen Kuvat, banknotun koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle 50 bin liradan satışa çıkardı.

            İşin aslını öğrenince başına talih kuşunun konduğunu düşünen Kuvat, "Ben de kendimce dedim ki, bana bir talih kuşu kondu. Çünkü araştırdığım zaman büyük meblağlarda para verildiğini gördüm. Ben de bunu alıcısına 50 bin liraya veririm.

            Paranın hangi yolcunun verdiğini bilmiyorum. Sadece alışveriş yapmak için cebimdeki paraları çıkardığımda orada paranın sahte olduğunu zannettim. Yalnız sonrasından baktım ki para sahte değil, bankanın hatalı basımından kaynaklandığını öğrendim" diye konuştu.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Milli Güvenlik Kurulu toplandı
            Haberler Yaşam 5 TL'yi görenin ağzı bir karış açık kalabilir! Böylesini duyan yok! Meğer paranın sağ ön kısmında...