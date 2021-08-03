Yangınlara müdahale eden orman işçisinin oğluyla telefon konuşması duygulandırdı

"BU SÜREÇTE ORMAN İŞÇİSİ BİR BABA OLMAK ÇOK ZOR"

Akıncı, diğer arkadaşları gibi yangın başladığı günden bu yana yangını söndürmek için çalıştıklarını söyledi. Dört çocuğunu günlerdir göremediğini anlatan Akıncı, "Gündoğmuş'ta yangın başladı. Onlar beni, ben onları merak ediyordum. Beni çok özlemişler. Tek dileğim onlara kavuşmak. Söndüreceğime söz vermiştim. Oğlum bana, 'Baba Gündoğmuş da yanıyor.' dedi. Bu süreçte orman işçisi bir baba olmak çok zor. Buraları söndürmeden, bu ağaçları kurtarmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Yangın söndükten sonra inşallah mahalleme kavuşacağım." diye konuştu.

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