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    • Yaşam
    • 03.08.2021 14:24
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    • 03.08.2021 14:24
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    Pınar’dan 3 gündür haber alınamıyor! Arkadaşları bekledi ama sınava gelmedi

    Erzurum’da kaldığı yurttan ayrılan Pınar Çağlı’dan 3 gündür haber alınamıyor. Polislerin her yerde aradığı genç kızın kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Arkadaşları ona ulaşmak için 1 Ağustos'taki KPSS sınavına gireceği sınav merkezi önünde beklese de Pınar sınavın olacağı binaya gelmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler arama çalışmaları başlattı.

    İHA
    Pınar’dan 3 gündür haber alınamıyor

    31 Temmuz Cumartesi günü Erzurum'da kaldığı yurttan sabah saatlerinde ayrılan Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olan 23 yaşındaki Pınar Çağlı'dan yakınları bir daha haber alamadı.



    ÇALIŞMALAR BAŞLADI
    Arkadaşları ona ulaşmak için 1 Ağustos'taki KPSS sınavına gireceği sınav merkezi önünde beklese de Pınar sınavın olacağı binaya gelmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler arama çalışmaları başlattı.

    Öte yandan iddiaya göre Çağlı'nın saplantılı bir kişi tarafından kaçırıldığı düşünülürken genç kızın arkadaşları da sosyal medyada yardım çağrısı başlattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Pınar'a yardım edin mesajları paylaşımında bulundu.

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    Haberler Yaşam Pınar’dan 3 gündür haber alınamıyor! Arkadaşları bekledi ama sınava gelmedi