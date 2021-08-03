Türkiye el ele verdi orman yangınlarına karşı tek yürek oldu! Yardım kolisinde duygulandıran not

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken itfaiye ekiplerine vatandaşlar da destek vermeye devam ediyor. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci herkes yangınları söndürmek için amansız bir gayret sarf ediyor.

İşte Türkiye'nin güneyinde yaşanan yangın mücadelelerinden dikkat çeken anlar...

İMECE USULÜ SÖNDÜRME

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'ndeki yangında söndürme çalışmalarında özellikle kadınlar su taşıyanları yönlendirerek, imece usulü alevlerin kontrol altına alınmasına katkı sağladılar, bölgedeki bahçeleri sulamak için kullanılan arıklardan şişeler ve kovalarla su taşıdılar. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ise bölgeye gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın ekipler ve vatandaşların yoğun çabası sonrası kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı.