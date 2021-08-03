Türkiye el ele verdi orman yangınlarına karşı tek yürek oldu! Yardım kolisinde duygulandıran not
Türkiye'de birçok bölgede günlerdir süren orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Çoğu bölgedeki yangın söndürülürken; Manavgat, Marmaris ve Bodrum'daki alevler ise hala söndürülemedi. Alevlerle mücadelede itfaiye, orman ekipleri ve vatandaşlar adeta tek yürek oldu ve omuz omuza vererek yangınları söndürmek için seferberlik başlattı. Yangın bölgesine gönderilen yardım kolisinden çıkan bir not ise herkesi ağlattı. İşte detaylar...
Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken itfaiye ekiplerine vatandaşlar da destek vermeye devam ediyor. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci herkes yangınları söndürmek için amansız bir gayret sarf ediyor.
İşte Türkiye'nin güneyinde yaşanan yangın mücadelelerinden dikkat çeken anlar...
İMECE USULÜ SÖNDÜRME
Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'ndeki yangında söndürme çalışmalarında özellikle kadınlar su taşıyanları yönlendirerek, imece usulü alevlerin kontrol altına alınmasına katkı sağladılar, bölgedeki bahçeleri sulamak için kullanılan arıklardan şişeler ve kovalarla su taşıdılar. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ise bölgeye gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın ekipler ve vatandaşların yoğun çabası sonrası kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı.
'YANGINI DUYAN HERKES BURAYA KOŞTU'
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların çabalarıyla söndürüldü. Cankurtaran Mahallesi'nde yaşayan ve soğutma çalışmalarına destek veren Hüseyin Yürek, yangını büyümeden kontrol altına aldıklarını belirtip, "Yangın çıktığını duyar duymaz mahallemizde yaşayanlarla birlikte hemen buraya geldik. Yangına söndürme ekipleriyle birlikte müdahale ettik. Yangını büyümeden kontrol altına aldık. Allah'a şükür büyümeden kontrol altına alındı. Milletimiz bu konuda çok duyarlı. Herkes canla başla çalıştı. Mahallemizde sünnet ve düğün vardı. Yangını duyan herkes buraya koştu. Türk milleti bir dayanışma örneği daha gösterdi" dedi.
'YANGINI EL BİRLİĞİ İLE SÖNDÜRDÜK'
Kova ile su dökerek yangının sönmesi için çalışan mahalle sakinlerinden Oğuz Kağan Tunç ise, "Yangın haberini alınca buraya geldik. Kazma, kürek kullanarak ve kovalarla su dökerek yangını söndürmeye çalıştık. Ayağımdaki terlikle buraya geldim. Ekiplere yardımcı olmak için var gücümüzle çalıştık. Herkes çok korktu. Burada yaklaşık 200 kişi mücadele etti. Yangını el birliği ile söndürdük" diye konuştu.