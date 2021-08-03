Osmaniye'de avlaması ve beslemesi yasak olan 120 saka kuşuna el konuldu! Kuş ticareti yapan kişiye 120 bin lira ceza kesildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekipleri, Toprakkale ilçesinde nesli tükenmekte olan kuşların satışının yapıldığına ilişkin bilgi üzerine harekete geçti.