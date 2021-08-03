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    • Yaşam
    • 03.08.2021 10:22
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    • 03.08.2021 10:27
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    Osmaniye'de avlaması ve beslemesi yasak olan 120 saka kuşuna el konuldu! Kuş ticareti yapan kişiye 120 bin lira ceza kesildi

    Osmaniye'de, polisin eve yaptığı baskında, avlaması ve beslemesi yasak olan 120 saka kuşuna el koyuldu. Gözaltına alınan, kuşların satışını yapan Suriye uyruklu N.S.'ye 120 bin TL ceza kesildi.

    DHA
    120'sine de el konuldu! Her biri için 1000 TL ceza kesildi

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekipleri, Toprakkale ilçesinde nesli tükenmekte olan kuşların satışının yapıldığına ilişkin bilgi üzerine harekete geçti.

    Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 2 katlı evin zemin katına kurulan kuş kafesinde, avlanması ve beslenmesi yasak olan 120 saka kuşu ele geçirdi.

    El koyulan kuşlar, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
        Helikopterden alevlerle mücadele kamerada
        Haberler Yaşam Osmaniye'de avlaması ve beslemesi yasak olan 120 saka kuşuna el konuldu! Kuş ticareti yapan kişiye 120 bin lira ceza kesildi