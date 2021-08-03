Konya'da 7 kişinin katil zanlısı Mehmet Altun'un 11 yıl önce de tüfekle saldırdığı ortaya çıktı

Türkiye günlerdir Konya'da yaşanan katliamı konuşuyor. Mehmet Altun, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'ndeki evde Dedeoğulları ailesinden annebaba ve 5 çocuğunu öldürerek kayıplara karıştı. Katil zanlısını memleketi olan Bozkır ilçesindeki dağlık arazide arama çalışmaları sürüyor.
11 YIL ÖNCE DE SALDIRMIŞ
Sabah'ın haberine göre katil zanlısının 11 yıl önce Keleş ve Dedeoğulları arasında yaşanan kavgada da tüfekle ateş ettiği ancak olayda kimsenin yaralanmadığı ortaya çıktı. Kavgadan sonra Altun hakkında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek' suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.
Öte yandan katil zanlısının 8 aylık hamile olan eşinin olaya inanmak istemediği, katliam görüntülerini görünce dehşete düştüğü belirtildi.
ŞİKÂYETÇİ OLMUŞLAR
İki aile arasında 12 Mayıs'ta yaşanan büyük kavganın ardından Keleş ailesi fertleri katliamda öldürülen Barış Dedeoğulları hakkında polis merkezine giderek şikâyette bulundukları ortaya çıktı.
22 Mayıs tarihinde Fatma ve Fadimana Keleş ile Ayşe Güven, kendilerine Barış Dedeoğulları ile tanımadıkları 8-10 kişinin tehdit ve hakarette bulunduğu bu nedenle şikâyetçi olduklarını kaydettikleri öğrenildi.