Konya'da 7 kişinin katil zanlısı Mehmet Altun'un 11 yıl önce de tüfekle saldırdığı ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı Altun'un ablası Ayşe Keleş'in, 3 ay önce yaşanan kavga sonrası verdiği ifadede ortaya çıktı. Olay sonrası tutuklanan ve 20 gün önce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Keleş, "10 yıl önce kavga edip, mahkemelik olduğumuz Dedeoğulları ailesi ile husumetli ve küstük. Olay günü yeğenim ve oğlum sigara içmek için dışarı çıkmıştı. Barış Dedeoğulları'nın küfür ettiğini duydum. Dışarı çıktığımda sokak üzerinde Barış ve ailesinin ellerinde demir ve ağaç sopalar ve bıçak vardı. Oğlumu geri çekip aralamak isterken bana sopalarla saldırdılar. Olay yerine bir tüfek getirildi ve 3 al ateş edildi. Başıma sopayla vurulunca bayılacak gibi oldum ve yere çöktüm. Sonra polis ve ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldım" dedi.