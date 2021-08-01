Konya'daki vahşi cinayeti, etnik katliam gibi göstermek istediler

Konya'da 11 yıl önce kedilerini alan Altun ailesinden bir kadına Dedeoğulları ailesinden Yaşar Dedeoğlu'nun "Nataşa kedilerimi geri ver" demesi yüzünden başlayan kavga günümüze kadar devam etti. İddiaya göre Mehmet Altun adlı saldırgan, önceki gün elinde silahla komşularının bahçesine girip kadınlara ateş etti. Ardından eve girdi, içeridekileri de katletti. Evi ateşe verip izini kaybettirdi. Saldırıda Yaşar, Serap, Serpil, Sibel, İpek, Metin ve Barış Dedeoğulları hayatını kaybetti. Olayın ardından sosyal medyada, "Etnik katliam" sesleri yükseldi. "Türkler, Kürtler'i katletti" provokasyonuna girişti. Ama sağduyu hakim geldi. Bu çirkin kışkırtmaya tepkiler yükseldi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kardeşliğimiz üzerinden yapılacak provokasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türk- Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalışanlar kardeşlik iklimimizi bozamayacaktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Canice gerçekleştirilen bu olayı etnik bir çatışma gibi sunanların amacı provokasyondur.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu meselenin Türk- Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı yok. Bu memleketin kardeşliğiyle kimse uğraşmasın.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

AK Parti yetkilileri, Mevlana Meydanı'nda birlik mesajları verdi. Bu ülkeyi kışkırtmalarla, provokasyonlarla kimsenin bölemeyeceğini bildirdi. Türk- Kürt düşmanlığı yaratanların amacına ulaşamayacağı belirtildi.

İki aile arasında bir süre önce çıkan kavgada, katil zanlısı Altun'un kızkardeşi Ayşe Keleş'in de tutuklandığı, 20 gün önce tahliye edildiği öğrenildi. Altun'un silahlı poz verdiği, psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.