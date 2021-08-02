Konya’da 7 kişiyi katleden Mehmet Altun, tişörtünden tanındı!

Konya'da Türkiye'yi sarsan cinayette katil zanlısının nasıl tespit edildiği ortaya çıktı. Elinde silahla Dedeoğulları ailesinin evini saat 18.30'da basan saldırgan, Yaşar, eşi İpek (62), çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları'nı (35) katletti.
Ekipler, olay sonrası katili belirlemek için çok yönlü araştırma yaptı. Olay anını çeken kameralardaki görüntüler incelendi. Katil zanlısının eşi ve iki yakını gözaltına alındı. Eşinin cep telefonu da incelendi. Katilin saldırı anında üzerinde olan tişörtlü fotoğrafının eşinin cep telefonunda olduğu tespit edildi. Böylece Mehmet Altun, cinayetin faili olarak belirlendi. Ekipler, katilin evinden alınan kirli kıyafetleri hassas burun köpeklere koklattırdı.
Katil zanlısı Altun'u hassas burunlu köpekler arıyor.
Ormanlık alanlarda zanlıyı arama çalışmaları başladı. Gözaltına alınan toplam 14 kişinin sorguları sürüyor.
2.5 SAATLE KURTULDU
Yaşar Dedeoğulları'nın İngiltere'de yaşayan ve bayram tatili için Konya'ya gelen oğlu Çetin Dedeoğulları'nın olay günü saat 16.00 sıralarında evden ayrıldığı ve Ankara'dan İngiltere'ye gitmek için bindiği uçakta saat 18.30'da yapılan saldırıyı öğrendiği ortaya çıktı.
AK Parti heyeti, Çetin Dedeoğulları'na başsağlığı diledi.
Acı haberi alıp geri dönen Dedeoğulları, gözyaşlarına boğuldu: Tüm ailemi kaybettim. Kimse böyle bir canilik beklemiyordu...
Ekipler, olay sonrası katili belirlemek için çok yönlü araştırma yaptı. Olay anını çeken kameralardaki görüntüler incelendi. Katil zanlısının eşi ve iki yakını gözaltına alındı. Eşinin cep telefonu da incelendi. Katilin saldırı anında üzerinde olan tişörtlü fotoğrafının eşinin cep telefonunda olduğu tespit edildi. Böylece Mehmet Altun, cinayetin faili olarak belirlendi. Ekipler, katilin evinden alınan kirli kıyafetleri hassas burun köpeklere koklattırdı.
Katil zanlısı Altun'u hassas burunlu köpekler arıyor.
Ormanlık alanlarda zanlıyı arama çalışmaları başladı. Gözaltına alınan toplam 14 kişinin sorguları sürüyor.
2.5 SAATLE KURTULDU
Yaşar Dedeoğulları'nın İngiltere'de yaşayan ve bayram tatili için Konya'ya gelen oğlu Çetin Dedeoğulları'nın olay günü saat 16.00 sıralarında evden ayrıldığı ve Ankara'dan İngiltere'ye gitmek için bindiği uçakta saat 18.30'da yapılan saldırıyı öğrendiği ortaya çıktı.
AK Parti heyeti, Çetin Dedeoğulları'na başsağlığı diledi.
Acı haberi alıp geri dönen Dedeoğulları, gözyaşlarına boğuldu: Tüm ailemi kaybettim. Kimse böyle bir canilik beklemiyordu...