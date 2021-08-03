Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.08.2021 08:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2021 08:26
    ABONE OL

    Adana'da tefeci çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

    Adana'da tefecilik yaptığı tespit edilen ve 110 kişiden yaklaşık 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde eden tefeci çetesine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Tefeci çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

    Adana'da 110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde eden tefeci çetesine şafak vakti operasyon düzenlendi. 17 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaparak 110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde eden bir çeteyi, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Çeteye üye oldukları iddia edilen 17 kişinin adresini belirleyen ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. Sabahın ilk saatlerinde 17 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye yüksek promosyon rehberi
    Haberler Yaşam Adana'da tefeci çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var