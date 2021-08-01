Bakan Bekir Pakdemirli'den 'Van' mesajı: Sel felaketinde hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararı karşılanacak

İHTİYAÇLAR EN KISA SÜREDE TEMİN EDİLECEK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ihtiyaçların en kısa sürede giderileceğini belirterek, "Van'ın Başkale'ye bağlı Esenyamaç Köyü'nde yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz, gerekli tüm çalışmaları hızla başlatmıştır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları en kısa sürede temin edilecektir." şeklinde konuştu.