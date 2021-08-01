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    • Yaşam
    • 01.08.2021 18:25
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    • 01.08.2021 18:46
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    Bakan Bekir Pakdemirli'den 'Van' mesajı: Sel felaketinde hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararı karşılanacak

    Van'da yaşanan sel felaketinin ardından hükümet harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verildi.

    Van için harekete geçildi!

    Türkiye yangın bölgelerinin yaralarını sararken bir felaket haberi de Van'dan geldi. Sel faleketinin yaşandığı bölgede hayvanlar telef olurken evler hasar gördü.

    HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ
    Van'da yaşanan sel felaketinin ardından hükümet harekete geçti.

    ZARARLARIN TAMAMI KARŞILANACAK
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Van'da sel felaketi yaşayan yetiştiricilerimizin yanındayız. Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

    İHTİYAÇLAR EN KISA SÜREDE TEMİN EDİLECEK
    İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ihtiyaçların en kısa sürede giderileceğini belirterek, "Van'ın Başkale'ye bağlı Esenyamaç Köyü'nde yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz, gerekli tüm çalışmaları hızla başlatmıştır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları en kısa sürede temin edilecektir." şeklinde konuştu.

        BAŞKALE'DE HASAR TESPİTİ
        Konuya ilişkin bir açıklama da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

        Kurum, "Van Başkale'de meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. İlk belirlemelerimize göre 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik." dedi.

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