Van Başkale'deki selde öldü sanılan Kader Yurtseven o anları anlattı

Eşim cezaevinde. 8 çocuğuma ben bakıyorum. 3 inek ve 4 kuzum da sele kapıldı. Kızım Kader de küçük oğlum Mustafa'yı ararken sele kapıldı. O sırada ben de bayıldım. Kıyamet gibiydi. Sel ne varsa beraberinde götürdü. Selin geldiği anda çocuklarımı zor kurtardım. Çok korktum. Benim her şeyim gitti. Çok zor durumdayız. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

