Van Başkale'deki selde öldü sanılan Kader Yurtseven o anları anlattı
Van'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'ni etkileyen sağanak, sele neden oldu. Kaybolan kardeşi Mustafa'yı (10) ararken sel sularına kapılan Kader Yurtseven (23), mahalledeki Emine Sıcak (45) tarafından son anda kurtarıldı. Yurtseven, hala olayın şokunu yaşadığını anlatırken, selde 10 büyükbaş hayvan öldü, bazı ev ve ahırlarda da hasar meydana geldi. Selde çekilen görüntülerde öldü sanılan ancak hayata tutunan Kader Yurtseven o anları "Sele kapıldım. Son anda beni kurtardılar. Evimiz gitti, hayvanlarımız öldü, hiçbir şeyimiz kalmadı. Hala olayın şokunu yaşıyorum" dedi.
Başkale ve çevresinde dün öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Kırsal bölgelerde etkili olan sağanak, ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki 170 haneli Esenyamaç Mahallesi'nde sele neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren sağanağın ardından oluşan selin suları, Esenyamaç Mahallesi ve On İki Dere mezrasında bazı ev ve ahırların yıkılmasına neden oldu.
Evleri selde yıkılan Kader Yurtseven, kaybolan kardeşi Mustafa'yı ararken sele kapıldı. Yaklaşık 5 metre sel sularındaki balçıkta sürüklenen Yurtseven, bu sırada kendisini fark eden Emine Sıcak tarafından son anda kurtarıldı.
Selin ardından bölgeye UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Selin vurduğu mahallede 32 iş makinesiyle çalışmalar yürütülürken, bir yandan da hasar tespitine başlandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de ilgili kurum amirleriyle birlikte mahalleyi ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.
YIKILAN EVİNİN ENKAZINDA KÜRTÇE AĞIT YAKTI
Selde evleri yıkılan ve eşi cezaevinde olan 8 çocuk annesi Selime Yurtseven (45), yıkılan evinin enkazında Kürtçe ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. 23 yaşındaki kızı Kader'in selde son anda kurtarıldığını anlatan Yurtseven, "Sel evimizi aldı götürdü, hiçbir şeyim kalmadı.
Eşim cezaevinde. 8 çocuğuma ben bakıyorum. 3 inek ve 4 kuzum da sele kapıldı. Kızım Kader de küçük oğlum Mustafa'yı ararken sele kapıldı. O sırada ben de bayıldım. Kıyamet gibiydi. Sel ne varsa beraberinde götürdü. Selin geldiği anda çocuklarımı zor kurtardım. Çok korktum. Benim her şeyim gitti. Çok zor durumdayız. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.