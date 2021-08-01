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    • Yaşam
    • 01.08.2021 18:01
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    • 01.08.2021 18:14
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    Bartın'da KPSS'ye giren kişide koronavirüs tespit edildi! 30 kişi karantinada...

    Son dakika haberleri... 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı bugün gerçekleştirildi. Bartın'da KPSS'ye giren iki kişiden birinde koronavirüs görülmesi, diğerinin de şüpheli olması nedeniyle 30 kişi karantinaya alındı.

    AA
    30 kişi karantinalık oldu

    2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na giren bir kişide koronavirüs tespit edilince 30 kişi karantinaya alındı.

    Bartın İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol, bugün KPSS'ye giren iki kişiden birinde Kovid-19 görülmesi, diğerinin de şüpheli olması nedeniyle 30 kişinin temaslı olarak karantinaya alındığını bildirdi.

    Erol, dün hastalık belirtileri olduğu için iki kişinin Bartın Devlet Hastanesi'nde test yaptırdığını söyledi.

    SONUÇLARI BELLİ OLMADAN SINAVA GİRDİLER
    Bu iki kişinin sonuçları belli olmadan bugün yapılan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavına girdiğini aktaran Erol, "Sabah saatlerinde 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif, diğer kişinin de şüpheli olması nedeniyle sınava girdikleri iki salondaki kişileri tespit ettik.

        30 TEMASLI KARANTİNAYA ALINDI
        Salondaki görevlilerin de bulunduğu 30 kişi, temaslı olarak evlerinde karantinaya alındı. Ekiplerimiz, diğer temaslıların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor."         diye konuştu.

        Erol, testi pozitif çıkan kişinin temaslı olduğu aile, arkadaş veya akrabalarının da evlerinde karantinaya alınacağını kaydetti.

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