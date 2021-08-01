Bartın'da KPSS'ye giren kişide koronavirüs tespit edildi! 30 kişi karantinada...

SONUÇLARI BELLİ OLMADAN SINAVA GİRDİLER

Bu iki kişinin sonuçları belli olmadan bugün yapılan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavına girdiğini aktaran Erol, "Sabah saatlerinde 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif, diğer kişinin de şüpheli olması nedeniyle sınava girdikleri iki salondaki kişileri tespit ettik.