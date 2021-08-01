Karadeniz gazı için geri sayım! 169 kilometrelik boru hattı için üretim başladı

İKİ TESİS BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.

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