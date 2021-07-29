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    • Yaşam
    • 29.07.2021 23:51
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    • 29.07.2021 23:51
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    Muğla Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı: 80 hektar ormanlık alan zarar gördü

    Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı belirtildi. Yangında herhangi bir ev ya da otelin zarar görmediği bildirilirken güvenlik güçleri bölgede tedbir aldı.

    AA
    Milas'taki orman yangını kontrol altına alındı!

    Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

    Havanın kararmasıyla hava araçlarının ara verdiği yangın söndürme çalışmalarını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi yürüttü.

    Yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, 80 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

    Yangında herhangi bir ev ya da otelin zarar görmediği bildirildi.

    Bölgedeki bir otelden yapılan açıklamada ise yangının otele sıçramadığı, tedbir amaçlı tahliye yapıldığı, riskin tamamen geçtiğinin yerel yetkililerce bildirilmesi durumunda otele misafirlerin tekrar kabul edileceği kaydedildi.

    Güvenlik güçleri bölgede tedbir aldı.
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    Haberler Yaşam Muğla Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı: 80 hektar ormanlık alan zarar gördü