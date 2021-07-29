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    • Yaşam
    • 29.07.2021 23:50
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    • 29.07.2021 23:50
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    Sakarya'da çıkan kardeş kavgasında yeğen bacaklarından vuruldu

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde babasıyla amcasının kavgasını ayırmak isteyen bir kişi bacaklarına isabet eden tüfek saçmalarıyla yaralandı. Haberin detayları...

    İHA
    Kardeş kavgasında yeğen vuruldu

    Olay, Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Babası ile amcası arasındaki kavgayı ayırmak isteyen A.Y., amcası E.Y.'nin ateşlediği pompalı tüfekle bacaklarından vuruldu.

    Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken silahı ateşleyen amca E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Sakarya'da çıkan kardeş kavgasında yeğen bacaklarından vuruldu