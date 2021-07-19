Anneye babaya sevgiliye WhatsApp bayram mesajları! 2021 en yeni Kurban Bayramı mesajları resimli!

2021 en yeni Kurban Bayramı mesajları resimli sözleri! Anneye, babaya, sevgiliye WhatsApp bayram mesajları arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. Bu yıl 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek mübarek Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirmek isteyenler, birbirinden güzel bayram mesajlarını telefon aracılığıyla göndermek istiyor. Haberimizde yer alan mesajları annenize, babanıza ve sevgilinize gönderebilirsiniz.
ANNEYE BABAYA SEVGİLİYE BAYRAM MESAJLARI!
Tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Hatırlamanın ve paylaşmanın insanlar üzerindeki etkisinde manevi rolü olan bayramınızı en içten duygu ve hassasiyetlerimle kutlarım. Kurban bayramınız mübarek olsun.
Bizi diğer milletlerden ayıran ve milletçe ortak duygu ve düşünce dünyamıza derinlik katan bayramlardan biri daha geldi. Mübarek kurban bayramımızın sağlık, esenlik ve güzellikler getirmesini dilerim.
Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir. Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.
Kurban Rabbimizden gelip yine ona gideceğimizi bizlere anlatan bir güzelliktir. Bu güzelliği yaşamımıza yansıtmak dileğiyle, hayırlı bayramlar dilerim.
Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.
Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...
Paylaşmak beraberinde insanı değerleri de yükseltir. Paylaşmak bayramlarımıza anlam katan kadim duyguların başında geliyor. Bu duyguyu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Nice yıllarda sağlıkla buluşacağımız bayramlarımız olsun.