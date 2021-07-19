Anneye babaya sevgiliye WhatsApp bayram mesajları! 2021 en yeni Kurban Bayramı mesajları resimli!

Manevi iklimi gönül dünyamızda yaşatan kurban bayramımızı en kalbi duygularımla kutluyor, size ve ailenize hayır ve güzellikler diliyorum.

Bir tebessüm, biraz sevgi ve paylaşma heyecanı ile değişir dünya. Bayramlarımız tüm İslam coğrafyasına hayır ve güzellikler getirsin. Biraz tebessüm, biraz sevgi ve paylaşma heyecanı ile... Sevgiler.

Müslüman müslümana her gün bayram tadında yaklaşmalı ve aynı heyecanı hissetmelidir. Bu hassasiyet ve farkındalığı taşıyacağımız nice bayramlara...

İslam coğrafyasına gelecek huzurun mimari olması adına dua ettiğimiz mübarek kurban bayramımızı heyecan ve muhabbetle kutluyorum.

Kurban Bayramı vesilesiyle tüm samimi dualarınızın rabbimize ulaşmasını diliyor, hayırlı bayramlar temenni ediyorum

Bayramımızı heyecan ve sevgiyle karşılıyor, bu duyguyu beraber yaşamak için sizlerinde kurban bayramını kalbi hassasiyetlerimle kutluyorum.

Dünya"da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.