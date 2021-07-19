Abdestsiz kurban kesilir mi? Kurban nasıl kesilir? Kurban kanı alna sürülür mü? Mübarek Kurban Bayramı sabahı kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar kurban nasıl kesilir sorusunu cevabını sorguluyor. Bu yıl bayramın ilk günü 20 Temmuz tarihine denk gelecek. Son gün ise 23 Temmuz olacak. İbadetlerini yerine getirmek isteyen müminler kurban pazarlarında yoğunluk oluşturmuştu. Peki; abdestsiz kurban kesilir mi? Kurban nasıl kesilir?
ABDESTSİZ KURBAN KESİLİR Mİ?
Kurban ibadetini yerine getirmek, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Hayvanın kesim ameliyesi ibadet değildir. Böyle olduğu için kurban kesenin, hadesten taharet şartını yerine getirmesi gerekmez. Yine bu sebeple, kurban kesen kasabın ücret alması caizdir.
Şayet kurban kesme eylemi ibadet olsaydı kasabın ücret alamaması gerekirdi. Çünkü ibadet karşılığında ücret almak caiz değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 228-229). Öte yandan mekruh olmakla birlikte Ehl-i kitaptan olan kasabın kestiği kurban geçerlidir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 166).
Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte kurban bir kurbet (Allah'a yakınlaşma aracı) olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.
KURBAN NASIL KESİLİR?
Diğer gayelerle yapılan kesimlerde olduğu gibi kurbanlık hayvanın kesiminde de bazı kurallara uymak gerekir. Hayvan kesim yerine incitilmeden götürülür, kesilecek zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılır. Elinden geldiği sürece her mükellefin kurbanını kendisinin kesmesi menduptur, değilse bir başkasına vekâlet verip kestirir.
Kurbanı kesecek kimsenin Müslüman olması tercihe şayandır. Yahudi ve Hristiyanlara da kesim yaptırılabilir. Çünkü Ehl-i kitabın kestiği yenir.