Acılı aile 15 yaşındaki Yasin Yağız'ın katilini bulmak için dedektif gibi çalıştı! 160 saatlik görüntü topladı

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde 2019 aralık ayında lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki Yasin Yağız bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından Yasın Yağız'ı bıçakladığı iddiasıyla C.Ç ve azmettirici olduğu iddiasıyla Z.Demir gözaltına alındı. İki liseli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TEHDİTLER ÜZERİNE SEMTİNİ DEĞİŞTİRDİ
İddiaya göre cinayetin ardından Yasin Yağız'ın ailesi Z.Demir'in ailesini tehdit etmeye başladı. Z.Demir'in babası Hüseyin Demir, başka kan dökülmesin kimse ölmesin diyerek ailesiyle birlikte işyeri ve evini Bağcılar'a taşıdı. Ancak Yağız ailesi cinayetten sorumlu tuttukları Z. Demir'in ailesinin peşini bırakmadı.
Cinayetten 13 ay sonra Z.Demir'in babasının işyerini bularak arkasından kurşun yağdırdılar. Yaralı şekilde bir dükkana sığınan Hüseyin Demir'e ateş etmeye devam eden saldırgan daha sonra kaçtı. Hüseyin Demir hayatını kaybetti. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada cinayeti Yasin Yağız'ın kuzeni Serkan Yağız'ın işlediğini belirledi. Gözaltına alınan Serkan Yağız tutuklandı.