Acılı aile 15 yaşındaki Yasin Yağız'ın katilini bulmak için dedektif gibi çalıştı! 160 saatlik görüntü topladı

"KEŞKE GÖRÜNTÜLERİ İZLESELERDİ"

Ailenin avukatı Bahaeddin Özdemir, "Hüseyin Demir'in 2019 yılında oğlunun yaşamış olduğu bir kavga nedeniyle bir ölüm olayı vardı. Olay yargıda. Oğlunun masum olduğunu düşünüyoruz. Keşke görüntüleri izleselerdi. Hüseyin Demir ve oğlunun cinayetle alakası olmadığını göreceklerdi. Olay buralara kadar hiç gelmeyecekti" diye konuştu.

"OĞLUMUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ O SOKAKTAN GEÇEMİYORUM"

Hüseyin Demir'in babası Abdülhakim Demir, "İki sene önce Sultangazi Yunus Emre'de öğrenci kavgası vardı. Torunum başka arkadaşla kavga ediyorlar. Öğretmenleri barıştırıyor. Sıkıştırmaya devam ediyorlar. Bir arkadaşını arıyor torunum. Beni öldürecekler. Yanımda olup beni eve götürebilir misin diye mesaj atıyor. Okul çıkışında ölen çocuk torunumun ismiyle sesleniyor. Arkasını dönünce kemerle vuruyor. Yaralanıyor. Diğer ikizi hastaneye götürüyor. Daha sonra torunumun çağırdığı çocukla kavga ediyorlar ve bıçaklama sonrası ölüm oluyor. Bu olaydan sonra biz taşındık Bağcılar'a geldik. Ancak bunlar peşimize düşmüşler. Ocak ayında da oğlum Hüseyin Demir'i öldürdüler. Kimin parmağı varsa cezasını çeksinler. Adalete güveniyoruz. Bu sokaktan geçemiyorum. Oğlum bu sokakta öldürüldü. İlk defa geldim" diye konuştu.