Kurban Bayramı ibadetleri 2021! Kurban Bayramı’nda yapılacak ibadetler nelerdir?

Kurban Bayramı ibadetleri 2021! Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler arama motorlarında sorgulanıyor. Mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. Bu kutsal günlerde kurban kesmenin yanı sıra yapılabilecek birçok ibadet bulunuyor. Müminler de Kurban Bayramı ibadetleri hakkında araştırma yapıyor. Peki; Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler hangileri? Bayramda erken kalkmak, gusletmek, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, yüzük takmak, karşılaştığı müminlere güler yüzle selam vermek, dargınları barıştırmak, akrabayı, din kardeşlerini ziyaret etmek, onlara hediye götürmek sünnettir.
KURBAN BAYRAMI İBADETLERİ 2021!
Kurban Bayramının bir gün öncesi olan Arife Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arife günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır.
Peygamber Efendimiz Arife günü için şöyle buyurur:
"Arife günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" (Müslim, Sıyâm, 196-197)
Arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.
Teşrik tekbiri de şöyledir: ""Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."
Bayram geceleri kaza namazı ve nafile namaz kılınması tavsiye olunmuştur.
Ümmü Habîbe Remle Binti Ebû Süfyân (ra), Resûlullah (sav) buyururken dinledim, dedi:
"Müslüman bir kimse, farzların dışında nafile olarak her gün Allah rızası için on iki rekât namaz kılarsa, Allah Teâlâ ona cennette bir köşk yapar" veya "Ona cennette bir köşk yapılır."
(Müslim, Müsâfirîn 103)