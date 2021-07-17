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    • 19.07.2021 09:28
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    Arefe günü okunacak dualar! 2021 Kurban Bayramı Arefe (arife) duası okunuşu nasıl? Arefe günü çekilecek tesbihler...

    2021 Kurban Bayramı'na sayılı gün kala arefe günü okunacak dualar merak ediliyor. Arefe duası vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Arefe günü çekilecek tesbihler hakkında araştırma yapılıyor. Arefe gününü müminler birçok ibadetle geçirmek istiyor. Bu mübarek günde dualar edilecek, namazlar kılınaca, ibadetler yapılacak. Peki; arefe günü okunacak dualar hangileri? Arefe duası hakkında merak ettiğiniz bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz! Peygamberimiz buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allah Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennemden azad olur.

    takvim.com.tr
    Arefe günü okunacak dualar hangileri?

    2021 Kurban Bayramı arefe duası! Arefe günü okunacak dualar hangileri? Arefe günü çekilecek tesbihler arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Kurban Bayramı öncesi 19 Temmuz günü arefe günü idrak edilecek. Bu mübarek günde eller semaya açılacak. Arefe günü okuyabileceğiniz dualar hakkında haberimizden bilgi edinebilirsiniz. İşte; arefe günü çekilecek tesbihler ve arefe duası! İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

    AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR!

    Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duayı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini buyurmuştur.

    "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

    İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir:

    "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

    AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER!

    1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

    2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.

    3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

    4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.

    5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.

        İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

        "Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

        İHLAS SURESİ OKUNUŞU

        Bismillahirrahmânirrahîm.
        1- Kul hüvellâhü ehad
        2- Allâhüssamed
        3- Lem yelid ve lem yûled
        4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

        Peygamberimiz buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allah Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennemden azad olur.

        Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

        Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

        1. İhlâs Suresi
        2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.
        3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.
        4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.

        İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.
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