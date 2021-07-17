Arefe günü okunacak dualar! 2021 Kurban Bayramı Arefe (arife) duası okunuşu nasıl? Arefe günü çekilecek tesbihler...

2021 Kurban Bayramı arefe duası! Arefe günü okunacak dualar hangileri? Arefe günü çekilecek tesbihler arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Kurban Bayramı öncesi 19 Temmuz günü arefe günü idrak edilecek. Bu mübarek günde eller semaya açılacak. Arefe günü okuyabileceğiniz dualar hakkında haberimizden bilgi edinebilirsiniz. İşte; arefe günü çekilecek tesbihler ve arefe duası! İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.