Arefe günü okunacak dualar! 2021 Kurban Bayramı Arefe (arife) duası okunuşu nasıl? Arefe günü çekilecek tesbihler...

2021 Kurban Bayramı arefe duası! Arefe günü okunacak dualar hangileri? Arefe günü çekilecek tesbihler arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Kurban Bayramı öncesi 19 Temmuz günü arefe günü idrak edilecek. Bu mübarek günde eller semaya açılacak. Arefe günü okuyabileceğiniz dualar hakkında haberimizden bilgi edinebilirsiniz. İşte; arefe günü çekilecek tesbihler ve arefe duası! İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.
AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR!
Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duayı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini buyurmuştur.
"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."
İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir:
"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."
AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER!
1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.
3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.
5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.