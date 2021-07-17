Arefe (Arife) ibadetleri nelerdir? 2021 Kurban Bayramı arefe günü yapılacak ibadetler hangileri?

Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir? Arefe ibadetleri hangileri? Arefe günü önemi nedir? Mübarek arefe günü bu yıl 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü idrak edilecek. Arefe gününü ibadetlerle dolu bir şekilde geçirmek isteyen müminler, arefe günü ibadetleri hakkında bilgi almak istiyor. Peygamberimiz buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allah Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler cehennemden azad olur. İşte, arefe günü yapılacak ibadetler!
AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER!
Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.
Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.
Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, arefe günü yapılan duadır" şeklinde bir hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.
İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arefe günü duasını şöyle okuduğunu haber verir: "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir.