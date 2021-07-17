Yarın arefe mi? Arefe (Arife) günü özel sektöre izin var mı? Arefe günü yarım mı, tam mı?

Yarın arefe mi? Arefe günü yarım mı, tam mı? Arefe günü özel sektöre izin var mı? 2021 Kurban Bayramı'nın idrak edilmesine sayılı gün kala, arefe gününde tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Bu yıl kurban bayramında hafta sonları da dahil olmak üzere tatil süresi artacak. Arefe gününde kaç gün tatil olacağı da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki; arefe günü yarım mı, tam mı?
YARIN AREFE Mİ?
Arefe günü bu yıl 19 Temmuz Pazartesi günü idrak edilecek.
AREFE GÜNÜ YARIM MI TAM MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda pazartesi (19 Temmuz) günkü yarım günü idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu.
Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
Pazartesi günü bankalar, kargolar, eczaneler yarım gün açık olacak.