Yarın arefe mi? Arefe (Arife) günü özel sektöre izin var mı? Arefe günü yarım mı, tam mı?

Yarın arefe mi? Arefe günü yarım mı, tam mı? Arefe günü özel sektöre izin var mı? 2021 Kurban Bayramı'nın idrak edilmesine sayılı gün kala, arefe gününde tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Bu yıl kurban bayramında hafta sonları da dahil olmak üzere tatil süresi artacak. Arefe gününde kaç gün tatil olacağı da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki; arefe günü yarım mı, tam mı?