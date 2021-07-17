Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.07.2021 11:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2021 11:08
    ABONE OL

    Yarın arefe mi? Arefe (Arife) günü özel sektöre izin var mı? Arefe günü yarım mı, tam mı?

    Arefe günü yarım mı, tam mı? Yarın arefe mi? Arefe gününde tatil olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 Kurban Bayramı’nın başlamasına sayılı günler kala, arefe gününde tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Kaç günlük bayram tatili olacağı geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Buna göre, arefe gününde resmi tatil olup olmayacağı da belli oldu. Peki; arefe günü özel sektöre izin var mı? Yarın arefe mi?

    takvim.com.tr
    Yarın arefe mi? Arefe Arife günü özel sektöre izin var mı? Arefe günü yarım mı, tam mı?

    Yarın arefe mi? Arefe günü yarım mı, tam mı? Arefe günü özel sektöre izin var mı? 2021 Kurban Bayramı'nın idrak edilmesine sayılı gün kala, arefe gününde tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Bu yıl kurban bayramında hafta sonları da dahil olmak üzere tatil süresi artacak. Arefe gününde kaç gün tatil olacağı da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki; arefe günü yarım mı, tam mı?

    YARIN AREFE Mİ?

    Arefe günü bu yıl 19 Temmuz Pazartesi günü idrak edilecek.

    AREFE GÜNÜ YARIM MI TAM MI?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda pazartesi (19 Temmuz) günkü yarım günü idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu.

    Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Pazartesi günü bankalar, kargolar, eczaneler yarım gün açık olacak.

        AREFE GÜNÜ ÖZEL SEKTÖRE İZİN VAR MI?

        Arefe günü yarım gündür, resmi kurumlar yarım gün çalıştıktan sonra tatil uygulanıyor.

        Özel sektörde de kanun çerçevesinde yarım gündür, ama bazı işyerleri insiyatif alarak arefe gününü tam gün izin olarak verebilir.

        Arefe günü ve bayramda çalışanlara mesai ücreti verilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sanatçıya destek halka moral festivali
        Haberler Güncel Yarın arefe mi? Arefe (Arife) günü özel sektöre izin var mı? Arefe günü yarım mı, tam mı?