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    • Yaşam
    • 17.07.2021 11:44
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    • 17.07.2021 11:56
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    Koronavirüs nedeniyle ertelemişlerdi! Doktor çift 8 aylık bebekleriyle düğün yaptılar

    İstanbul'da pandemi nedeniyle sadece nikah kıyabilen doktor çift, yaşamın normalleşmeye başlaması ile birlikte hayal ettikleri düğünü 8 ay önce dünyaya gelen kızları ile yaparken, genç kadının ikinci çocuğuna 4 aylık hamile olduğu belirtildi.

    DHA
    İleride ortamlarda dikkat çekmelik hikaye

    İstanbul'da kardiyolog Dr. Nazmi Çalık (38) ile dahiliye uzmanı Dr. Beyza Çalık (33), iki yıl önce yaşamlarını birleştirmeye karar verdi. Çift önce nikah ve düğün yapmayı kararlaştırdı.

    NİKAHTAN SONRA KIZLARI OLDU
    18 Şubat 2020'de nikah masasına oturarak birlikte yaşam için 'Evet' diyen çift, koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Çiftin 8 ay önce 'Selin' ismini verdikleri kızları oldu.

    İKİNCİ BEBEKLERİ DE YOLDA
    Salgın hastalık döneminde oldukça yoğun çalışan çift, kızlarının büyümesi ve ikinci çocuklarını beklemeye başlarken, düğün hayallerini gerçekleştirmekten vazgeçmedi.

        Yeni normalleşme döneminin başlaması ile düğün hazırlıklarına başladı. Çalık çifti, düğün davetiyelerini bastırdıkları gün ikinci bebeğin de yolda olduğunu öğrendi.

        Çift, buna rağmen düğünlerinden vaz geçmeyerek davetiyelerini dağıtırken, aynı zamanda bu mutlu günlerinin güzel geçmesi için tüm hazırlıklarla bizzat ilgilendi.

        DÜĞÜNE KIZLARI DA KATILDI
        Polonozköy'de yaptıkları düğünlerine minik kızları ile birlikte gelen ve yakınları ile birlikte doyasıya eğlenen çifttin düğünü drone ile havadan da görüntülendi.

            Biri karnında 4 aylık, diğeri kucağında 8 aylık kızı ile düğün yaptığını belirten gelin Beyza Çalık, "Hikayemiz normalin dışında gelişti" diye konuştu.

            "KIZIMIZ BÜYÜDÜ AMA DÜĞÜN İSTEĞİMİZ HİÇ BİTMEDİ"
            Çalık, şöyle devam etti: "Nikahımızı yaptık. Bebeğimiz oldu. Pandemi nedeniyle düğünümüzü yapamamıştık. Her bayanın içinde gelinlik giyme arzusu ve sevdikleri ile bu güzel anı paylaşma isteği vardır.

            Derken aradan 1 yıl geçti, kızımız büyüdü ama bizim düğün isteğimiz hiç bitmedi.

                Tam düğünümüze başlarken karnıma ikinci bebeğimiz geldi. Şu anda çok mutluyuz.

                Düğünümüz çok güzel geçti. Düğünümüze gelen, bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz"
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                Haberler Yaşam Koronavirüs nedeniyle ertelemişlerdi! Doktor çift 8 aylık bebekleriyle düğün yaptılar