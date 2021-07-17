Koronavirüs nedeniyle ertelemişlerdi! Doktor çift 8 aylık bebekleriyle düğün yaptılar

İstanbul'da kardiyolog Dr. Nazmi Çalık (38) ile dahiliye uzmanı Dr. Beyza Çalık (33), iki yıl önce yaşamlarını birleştirmeye karar verdi. Çift önce nikah ve düğün yapmayı kararlaştırdı.
NİKAHTAN SONRA KIZLARI OLDU
18 Şubat 2020'de nikah masasına oturarak birlikte yaşam için 'Evet' diyen çift, koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Çiftin 8 ay önce 'Selin' ismini verdikleri kızları oldu.
İKİNCİ BEBEKLERİ DE YOLDA
Salgın hastalık döneminde oldukça yoğun çalışan çift, kızlarının büyümesi ve ikinci çocuklarını beklemeye başlarken, düğün hayallerini gerçekleştirmekten vazgeçmedi.