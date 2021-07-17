Bağcılar'da taciz şüphelisine meydan dayağı

Olay dün gece saatlerinde Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Erkek kuaföründe çırak olarak çalışan iki erkek çocuk aynı mahallede ikamet eden bir kişi tarafından taciz edildiğini söyledi.
MEYDAN DAYAĞI ATILDI
Ailelerin durumu araştırması üzerine farklı taciz olaylarını da gerçekleştirdiği öğrenilen kişi kuaförün önüne geldiği sırada saldırıya uğradı. Çocukların aileleri ve sokak sakinleri tarafından taciz şüphelisine meydan dayağı atıldı.
LİNÇ EDİLMEKTEN SON ANDA KURTARILDI
Araya girenler sayesinde linç edilmekten kurtarılan şüpheli, iki bina arasındaki boşluğa alındı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri taciz şüphelisini gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Gözaltına alınan şüphelinin polis merkezindeki sorgusu devam ediyor.