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    • Yaşam
    • 17.07.2021 12:53
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    • 17.07.2021 13:30
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    Bağcılar'da taciz şüphelisine meydan dayağı

    İstanbul Bağcılar'da çocukları taciz ettiği iddia edilen bir kişiye çocukların ailesi ve mahalleli meydan dayağı attı. Linçten kıl payı yırtan şüpheli polis ekiplerine teslim edildi. Mahalleli ise "Kardeşimiz geldi olayı bize anlattı. 'Bir tane adam var bizi eliyle taciz ediyor, masaj yaptırıyor' dedi. Çocuktur seviyordur diye düşündük ama müstehcen yerlerine dokunduğunu duyunca tuhafımıza gitti. " sözleriyle olayın vahametini anlattı.

    DHA
    Taciz şüphelisine meydan dayağı

    Olay dün gece saatlerinde Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi.

    Erkek kuaföründe çırak olarak çalışan iki erkek çocuk aynı mahallede ikamet eden bir kişi tarafından taciz edildiğini söyledi.

    MEYDAN DAYAĞI ATILDI
    Ailelerin durumu araştırması üzerine farklı taciz olaylarını da gerçekleştirdiği öğrenilen kişi kuaförün önüne geldiği sırada saldırıya uğradı. Çocukların aileleri ve sokak sakinleri tarafından taciz şüphelisine meydan dayağı atıldı.

    LİNÇ EDİLMEKTEN SON ANDA KURTARILDI
    Araya girenler sayesinde linç edilmekten kurtarılan şüpheli, iki bina arasındaki boşluğa alındı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri taciz şüphelisini gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Gözaltına alınan şüphelinin polis merkezindeki sorgusu devam ediyor.

        "BİR TANE ADAM BİZİ TACİZ EDİYOR MASAJ YAPTIRIYOR"
        Taciz şüphelisini linç girişiminden kurtaran sokak sakinlerinden Murat Ay, "Küçük kardeşimizin bir gün önce taciz edildiğini duyduk. Kardeşimiz geldi olayı bize anlattı. 'Bir tane adam var bizi eliyle taciz ediyor, masaj yaptırıyor' dedi.

        "MÜSTEHCEN YERLERİNE DOKUNDUĞUNU DUYUNCA TUHAFIMIZA GİTTİ"
        Çocuktur seviyordur diye düşündük ama müstehcen yerlerine dokunduğunu duyunca tuhafımıza gitti. Çocuklara işten kaçta çıkıyorsunuz, babandan gizli bir saat takılalım demiş. Kuaförün önüne geldiğinde olaylar çıktı. Baktık linç edilecekti. Sağduyulu bir şekilde adamı bir kenara çektik, emniyet güçlerine tacizciyi teslim ettik."         dedi.
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