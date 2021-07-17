Bağcılar'da taciz şüphelisine meydan dayağı

"BİR TANE ADAM BİZİ TACİZ EDİYOR MASAJ YAPTIRIYOR"

Taciz şüphelisini linç girişiminden kurtaran sokak sakinlerinden Murat Ay, "Küçük kardeşimizin bir gün önce taciz edildiğini duyduk. Kardeşimiz geldi olayı bize anlattı. 'Bir tane adam var bizi eliyle taciz ediyor, masaj yaptırıyor' dedi.