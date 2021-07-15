Başkan Erdoğan'dan grup toplantısında çarpıcı açıklamalar: Kesinlikle prim vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında, şu açıklamaları yaptı:

ERKEN KALKAN YOL ALIR: Salgın tehdidinin azalmasıyla il ziyaretlerimizi de hızlandırdık. Bu hafta sonu Erzurum'da olacağız. Ağustos ayı başında bir Karadeniz programımız olacak. Erken kalkan yol alır. Biz hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına seçimden seçime giden bir parti olmadık, olmayacağız.

SİYASİ HIRSIZLIK DAHA KÖTÜ: Cumhur İttifakı olarak hedefimiz 2023 Haziran. Ülkemiz yeni bir dönemin adımlarını atacaktır. Önümüzdeki seçimlerde ve sonrasındaki dönemde yine kendimizle yarışacağız.

DERDİ TÜRKİYE OLAN İTTİFAKIZ: Karşımızda hala yalan dışında politika yöntemi bilmeyen bir muhalefet var. Biz kendi işimize bakacağız. Biz, derdi Türkiye'nin güçlenmesi, büyümesi olan ittifakız.

KUTSALLARIMIZA SALDIRANLARA PRİM VERMEYECEĞİZ: Türkiye, PKK ve DEAŞ gibi diğer terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi FETÖ'ye karşı da vermektedir. Din kisvesi adı altında milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz. Kutsallarımıza saldıranlara prim vermeyeceğiz. Dinimizi yıllardır sömürdüler.

BAŞLARINA GEÇİRECEĞİZ

CHP milletimizin zihnini bulandırmaya çalışıyor. Sergilenen oyunu bozacağız. CHP'nin içinde yaşanan tacizi gözden kaçırmak için başlattığı kampanyalarını başlarına geçireceğiz.

DÜNYAYA KIBRIS MESAJI

Başkan Erdoğan Salı günü KKTC'ye yapacağı ziyaret öncesi, şu mesajları paylaştı: Bu yıl Kurban Bayramı'nı KKTC'deki kardeşlerimizle kutlamak ayrı bir sevinç oluşturacaktır. Meclis'te Kıbrıslı milletvekilleriyle bir araya geleceğiz. Tüm dünyaya kararlılık mesajı olarak dalga dalga yayılacağına inanıyorum.