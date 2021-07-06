Pendik'te ormanlık alanın yakınlarındaki arazide 17 köpek ölüsü buldu

"BU OLAYDAN SONRA UYUYAMIYORUM"

Köpekleri ölü olarak gören hayvansever Sevgi Elik "Gittiğimizde köpeklerin ölü olduğunu gördük. Belediye ve polis ekiplerine haber verildi. Gelip olayla ilgili araştırmalara başladılar. En kötüsü de orada herhangi bir güvenlik kamerası olmaması. Zaten kimin öldürdüğü bulunsa bile bir şey değil. Hayvanlarla ilgili yasa çıkmadığı sürece köpekler eşya konumunda gerçekten çok üzücü ve çok üzüldüm. Gece gündüz uyuyamıyorum biz ölü olarak gördük" dedi.