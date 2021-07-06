Kendisini ve 1,5 yaşındaki kızını haşlayan kocası 3 yıl 9 ay ceza aldı! Genç kadının yardım çığlığı: Yaptığı işi yarım bırakmayacak

Karardan sonra ben o acıyı tekrar yaşadım. O videolarımı açıp izledim. O fotoğraflarıma baktım ve bu acısının cezası bu mu olacak, dedim. Benim canımın yandığı kadar ceza almasını istiyorum. Onun dediği oldu. Bana 'Seni öldürürsem, 5 yıl ceza alırım, 3 yıl yatar çıkarım' diyordu. Beni öldürmeden bu kadar ceza aldı. Öldürse demek ki daha az ceza alacaktı.''