Kendisini ve 1,5 yaşındaki kızını haşlayan kocası 3 yıl 9 ay ceza aldı! Genç kadının yardım çığlığı: Yaptığı işi yarım bırakmayacak

Olay, 9 Ocak'ta merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Rukiye Ay, 6 yıllık eşi Ali Ay'ı kahvaltı yapması için uyandırınca tartışma çıktı.
KAYNAR SUYLA EŞİ VE 1,5 YAŞINDAKİ KIZINI HAŞLADI
Tartışma sırasında Ali Ay, çaydanlıktaki kaynar suyu eşinin üzerine döktü. Bu sırada sıcak su, kızları Eylül'ün de ayaklarına sıçradı. Kızını kucağına alıp, komşularının evine sığınan Rukiye Ay, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İSTENEN CEZA
Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Ay, Cumhuriyet Başsavcılığı ve eşinin avukatının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından hazırlanan ve sıcak suyun 'silah' olarak değerlendirilmesi istenilen iddianamede Ay'ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4,5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Ay'ın ayrıca eşini tehdit ettiği için 2 yıldan 5 yıla kadar da hapsi istendi.
MAHKEME GEREKÇELİ KARARINI AÇIKLADI
Geçen hafta görülen karar duruşmasında da mahkeme heyeti, Ali Ay'ı, 'silahla canavarca hisle eşe karşı kasten yaralama' suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Ay'ın cezasında iyi hal indirimi uygulayarak, 3 yıl 9 aya hapis cezası verdi. 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nin açıkladığı gerekçeli kararda cezadaki indirim sebebini 'sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları, lehine takdiri hafifletici neden kabul edilerek cezasından TCK'nın 62'nci maddesi gereğince indirim yapılarak, 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına' ifadesiyle açıkladı. Sanık Ali Ay'ın kızı Eylül'e karşı 'taksirle yaralama' suçundan da bin 500 lira ceza verdi. Ay, tehdit suçlamasından ise somut delil olmaması nedeniyle beraat etti.